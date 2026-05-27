ईरान जंग के बीच राहत की खबर; होर्मुज में शिपिंग खुलने के संकेत, तेल 5% लुढ़का, ब्रेंट 95 डॉलर के नीचे

Iran Hormuz Strategy : मिडिल ईस्ट में जारी संकट को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में प्रगति की उम्मीद बढ़ने से बुधवार को तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई हैं. ईरान के सरकारी टीवी ने रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका के साथ संभावित समझौते के बाद होर्मुज में शिपिंग दोबारा शुरू हो सकती है.

अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड 5% गिरकर 94.61 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि अमेरिकी क्रूड WTI में 5.9% की गिरावट आई और यह 88.31 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.

शुरुआती स्तर पर एक ड्राफ्ट तैयार

ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ संभावित समझौते को लेकर शुरुआती स्तर पर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी सरकारी टीवी ने एक अनौपचारिक दस्तावेज मिलने की जानकारी दी है. इसमें दोनों देशों के बीच समझौते की रूपरेखा बताई गई है. बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव के तहत अमेरिका ईरान के आसपास तैनात अपनी सैन्य ताकत को पीछे हटाएगा और समुद्री घेराबंदी समाप्त करेगा. इसके बदले ईरान अगले 30 दिनों में होर्मुज स्ट्रेट में कारोबारी जहाजों की आवाजाही को युद्ध से पहले जैसी स्थिति में बहाल करने पर सहमत हो सकता है.

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हालांकि रिपोर्ट में साफ किया गया है कि ये व्यवस्था अमेरिकी सैन्य जहाजों पर लागू नहीं होगी. होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री ट्रैफिक की निगरानी और संचालन ईरान और ओमान संयुक्त रूप से संभालेंगे.