/आपदा में अवसर...जंग के बीच भारतीय तेल रिफाइनरियों की बल्ले-बल्ले! इन देशों में जा रहा पेट्रोल-डीजल

Iran War Oil Export: मिडिल ईस्ट में जारी संकट ने भारतीय रिफाइनरियों और तेल प्रोडक्ट के निर्यातकों के लिए दुनियाभर में नए मार्केट के दरवाजे खोल दिए हैं. ग्लोबल लेवल पर तेल सप्लाई में आई रुकावट के कारण कई देश अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय रिफाइनरियों पर निर्भर हो रहे हैं. सरकार की तरफ से जारी मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़ों के अनुसार इटली और स्पेन भारतीय तेल के सबसे तेजी से बढ़ते खरीदारों में शामिल हो गए हैं.
इसके अलावा सिंगापुर और तंजानिया जैसे देशों ने भारत के पारंपरिक निर्यात स्थल को पीछे छोड़ते हुए टॉप लिस्ट में अपनी जगह बनाई है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट के मजबूत एक्सपोर्ट के दम पर सिंगापुर भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्लेस बनकर उभरा है. अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया और साउथ अफ्रीका ने देश के टॉप 10 एक्सपोर्ट मार्केट में धमाकेदार एंट्री की है. करीब 1 अरब डॉलर के आयात वाले देशों की लिस्ट में तंजानिया, जॉर्डन और श्रीलंका जैसे देशों में भारत से होने वाले निर्यात में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई.
आंकड़ों के अनुसार तंजानिया को होने वाले भारतीय एक्सपोर्ट में ऑयल प्रोडक्ट की हिस्सेदारी पिछले साल के 59 फीसदी से बढ़कर जून तिमाही के अंत तक 77 फीसदी हो गई है. इसी तरह, श्रीलंका के मामले में यह आंकड़ा दोगुना होकर 32 प्रतिशत तक पहुंच गया. यूरोपीय देशों में भी भारतीय रिफाइनरी के प्रोडटक् की मांग में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया गया. स्पेन और फ्रांस जैसे देशों के लिए भारतीय निर्यात में तेल प्रोडक्ट की हिस्सेदारी पिछले साल करीब जीरो थी, जो बढ़कर करीब 15 प्रतिशत हो गई है.
एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट के मामले में स्पेन टॉप पर है, जहां पिछले फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में 40 लाख डॉलर के मुकाबले इस साल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट 25.2 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया, यह 63 गुना की बढ़ोतरी है. इटली इस लिस्ट में सबसे आगे रहा, जहां तेल निर्यात 20 लाख डॉलर से बढ़कर सीधे 47.8 करोड़ डॉलर के लेवल पर पहुंच गया. रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में सिंगापुर ने नीदरलैंड्स, यूएई (UAE), अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे ट्रेड पार्टनर्स को पीछे छोड़ दिया है.
सिंगापुर को भारत से होने वाले कुल निर्यात में दो-तिहाई हिस्सा केवल रिफाइंड प्रोडक्ट का है, जो पिछले साल अप्रैल-जून में महज 40 प्रतिशत था. पहली तिमाही में सिंगापुर को 4.3 अरब डॉलर मूल्य के पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात किया गया. इसके बाद तंजानिया 2.2 अरब डॉलर और नीदरलैंड्स 2 अरब डॉलर के साथ देश के प्रमुख पेट्रोलियम खरीदार बने हुए हैं.