/आपदा में अवसर...जंग के बीच भारतीय तेल रिफाइनरियों की बल्ले-बल्ले! इन देशों में जा रहा पेट्रोल-डीजल

इसके अलावा सिंगापुर और तंजानिया जैसे देशों ने भारत के पारंपरिक निर्यात स्थल को पीछे छोड़ते हुए टॉप ल‍िस्‍ट में अपनी जगह बनाई है. पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट के मजबूत एक्‍सपोर्ट के दम पर सिंगापुर भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्‍सपोर्ट प्‍लेस बनकर उभरा है. अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया और साउथ अफ्रीका ने देश के टॉप 10 एक्‍सपोर्ट मार्केट में धमाकेदार एंट्री की है. करीब 1 अरब डॉलर के आयात वाले देशों की ल‍िस्‍ट में तंजान‍िया, जॉर्डन और श्रीलंका जैसे देशों में भारत से होने वाले निर्यात में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई.