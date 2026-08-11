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आपदा में अवसर...जंग के बीच भारतीय तेल रिफाइनरियों की बल्ले-बल्ले! इन देशों में जा रहा पेट्रोल-डीजल

Oil Export: भारत अपनी जरूरत का 85 प्रत‍िशत से भी ज्‍यादा तेल आयात करता है. लेक‍िन ईरान जंग के बीच क्राइस‍िस बढ़ी तो भारतीय तेल प्रोडक्‍ट के न‍िर्यात के लि‍ए कई रास्‍ते खुल गए. इससे देश के फॉरेक्‍स र‍िजर्व में व‍िदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 11, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:07 PM IST
आपदा में अवसर...जंग के बीच भारतीय तेल रिफाइनरियों की बल्ले-बल्ले! इन देशों में जा रहा पेट्रोल-डीजल
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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