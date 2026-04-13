Share Market Crash: शेयर बाजार में बड़ी गिरावट; निफ्टी 23,850 के नीचे, सेंसेक्स धड़ाम

Share Market Crash : घरेलू शेयर बाजार आज यानी 13 अप्रैल को गिरावट के साथ बंद हुए हैं. शुरुआती कारोबार में आई तेज गिरावट का कुछ हिस्सा दिन के अंत तक रिकवर हुआ, लेकिन नुकसान पूरी तरह खत्म नहीं हो सका. आज के कारोबार में सेंसेक्स 702.68 अंक यानी 0.91% गिरकर 76,847.57 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 207.95 अंक यानी 0.86% टूटकर 23,842.65 पर बंद हुआ है.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर ने कहा कि तेल की कीमतें महंगाई, मुद्रा स्थिरता और व्यापक आर्थिक संतुलन को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं. इससे निवेशकों की धारणा कमजोर हुई है.

दिग्गज शेयरों पर दबाव

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आज के कारोबार में बड़े शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है. एचडीएफसी बैंक करीब 2% गिरा, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2.6% की कमजोरी आई. इंडिगो 3% टूटा, बजाज फाइनेंस में भी 3% की गिरावट रही. वहीं, मारुति सुजुकी इंडिया 5% गिरकर सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में शामिल रहा है.

जियो-पॉलिटिकल तनाव का असर

बाजार पर दबाव उस समय बढ़ा जब खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को ब्लॉक करने और समुद्र में बिछाई गई संदिग्ध बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए सैन्य बलों को आदेश दिया है. इससे पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई शांति वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, जिससे वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और बढ़ गई.

कच्चे तेल में उछाल

इन घटनाक्रमों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया. ब्रेंट क्रूड 8% से ज्यादा चढ़ गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) करीब 9% उछलकर 105 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया. इससे पहले पिछले हफ्ते शांति समझौते की उम्मीद में तेल कीमतें करीब 95 डॉलर के आसपास बनी हुई थीं.

रुपये पर भी दबाव

तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक तनाव के बीच भारतीय रुपया भी दबाव में रहा और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.7% गिरकर 93.38 पर आ गया.