Ola and Uber Merger: उबर के साथ मर्जर करने जा रही ओला? कंपनी के को-फाउंडर भाविश अग्रवाल ने दिया ये जवाब

Ola and Uber potential merger: इंडियन कैब एग्रीगेटर ओला और उबर टेक्नोलॉजीज इंक के विलय की खबरों को ओला के को-फाउंडर भाविश अग्रवाल ने खारिज कर दिया है. एक अंग्रेजी अखबार ने ओला और उबर के मर्जर को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसका अग्रवाल की ओर से खंडन किया गया है. इस रिपोर्ट में बताया गया था कि दोनों कंपनियों के बीच मर्जर को लेकर बातचीत चल रही है और इन कयासों को मजबूती मिलती उससे पहले ही ओला के को-फाउंडर ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे बकवास करार दिया है.

ओला ने खारिज की रिपोर्ट

भाविश अग्रवाल ने रिपोर्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'बिल्कुल बकवास, हम काफी मुनाफे में हैं और अच्छा कर रहे हैं. अगर कुछ कंपनियां भारत से अपने कारोबार को हटाना चाहती हैं तो उनका स्वागत है! हम कभी मर्जर नहीं करेंगे.' ओला ही नहीं बल्कि उबर की तरफ से भी मर्जर की अटकलों को खारिज किया गया था. साथ ही बताया गया कि ओला के अधिकारियों के साथ ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है और न ही कंपनी ने मर्जर का कोई प्लान बनाया है.

Absolute rubbish. We’re very profitable and growing well. If some other companies want to exit their business from India they are welcome to! We will never merge. https://t.co/X3wC9HDrnr

— Bhavish Aggarwal (@bhash) July 29, 2022