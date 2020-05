ओला इलेक्ट्रिक ने एटरगो का अधिग्रहण किया, अगले साल करेगी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन लॉन्च

नई दिल्लीः ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (ओईएम) ने एम्सटर्डम स्थित दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी एटरगो बीवी का अधिग्रहण किया है। इस कदम से भारतीय कंपनी को वैश्विक प्रीमियम इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में प्रवेश करने में मदद मिलेगी.

ओला इलेक्ट्रिक ने इस सौदे की कीमत का खुलासा नहीं किया है. हालांकि कंपनी ने कहा कि उसका लक्ष्य 2021 में भारत में अपना इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पेश करना है. एटरगो के अधिग्रहण से ओईएम की इंजीनियरिंग और डिजाइन क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी.

Very excited to share that @OlaElectric has acquired Amsterdam based @Etergo_Official. The future of urban mobility is both electric, stylish and on two-wheels! We‘ll launch our first electric 2W later this year for Indian and global consumers. Read More: https://t.co/lk8F3VllPL pic.twitter.com/cHfslfr995

— Bhavish Aggarwal (@bhash) May 27, 2020