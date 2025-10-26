फंडिंग को मिली मंजूरी, ओला इलेक्ट्रिक जुटाएगी ₹1500 करोड़, जानिए कहां होगा पैसों का इस्तेमाल?

ओला ने फाइलिंग में कहा कि कंपनी के बोर्ड ने शेयरों या कनवर्टिबल सिक्योरिटीज (जिसमें वारंट शामिल हैं) के माध्यम से पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी है.
Ola Electric Fundraising : इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरर ओला इलेक्ट्रिक ने शनिवार को 25 अक्टूबर को बताया है कि कंपनी के बोर्ड ने 1,500 करोड़ रुपये तक की फंडरेजिंग को मंजूरी दे दी है. कंपनी ये कैपिटल अलग-अलग माध्यमों से जुटाएगी. ओला ने इसकी जानकारी फाइलिंग के जरिये दी है. ओला ने फाइलिंग में कहा कि कंपनी के बोर्ड ने शेयरों या कनवर्टिबल सिक्योरिटीज (जिसमें वारंट शामिल हैं) के माध्यम से पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी है.
ये पूंजी राइट्स इश्यू, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (QIP), निजी प्लेसमेंट के तहत अन्य किसी भी माध्यम के जरिए जुटाई जा सकती है. जिसकी कुल राशि 1,500 करोड़ रुपये तक हो सकती है.
क्लीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी इस फंड का उपयोग किस लिए करेगी. हालांकि, ईवी निर्माता ने हाल ही में ओला शक्ति के साथ मोबिलिटी मार्केट से आगे बढ़कर क्लीन एनर्जी सेक्टर में प्रवेश करने की अपनी योजना की घोषणा की है. कंपनी ने 16 अक्टूबर को पोर्टेबल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) ओला शक्ति के लॉन्च की घोषणा की. ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर शुक्रवार (24 अक्टूबर) को ₹53.69 पर बंद हुए थे जो इसके IPO प्राइस ₹76 से कम है.
इलेक्ट्रिक दो-पहिया निर्माता ओला ने ये नहीं बताया कि वो ये फंड क्यों जुटा रही है. इस फंड का इस्तेमाल कहां होगा कंपनी ने इस बात की जानकारी नहीं दी है.