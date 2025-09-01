शिकायतों और तकनीकी खामियों के बाद 31% तक गिरी ओला इलेक्ट्रिक की सेल्स, शेयर फिर भी चढ़े

Ola Electric: ओला इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में आने वाली तकनीकी खामियों और सर्विसेस सेंटर के खराब रवैया का असर ओला इलेक्ट्रिक की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर दिखने लगा है. ओला इलेक्ट्रिक के वाहनों का पंजीकरण अगस्त में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 31 प्रतिशत गिर गया है. यह जानकारी सरकारी पोर्टल वाहन पर दी गई.

ओला की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन घटा

अगस्त में ओला इलेक्ट्रिक के 18,972 यूनिट्स वाहनों का पंजीकरण हुआ है, जो अगस्त 2024 के 27,624 यूनिट्स से कम है. हालांकि, मासिक आधार पर ओला ने वापसी की और जुलाई की तुलना में पंजीकरण में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. इस सुधार के कारण ओला इलेक्ट्रिक फिर से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार में दूसरे नंबर की कंपनी बन गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

आंकड़ों के अनुसार, दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री का कुल पंजीकरण अगस्त में 1,04,306 यूनिट्स का रहा है, जो कि जुलाई के मुकाबले 1.4 प्रतिशत है. ओला इलेक्ट्रिक ने अगस्त में बाजार में 18.19 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की, और इसके मासिक आंकड़ों में वृद्धि ने निवेशकों का उत्साह बढ़ाया. दोपहर करीब 3 बजे ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 16.23 प्रतिशत बढ़कर 62.8 रुपए पर था.

पिछले पांच दिनों में, कंपनी के शेयरों में 13.12 रुपए या 27.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई. पिछले एक महीने में, शेयरों में 51 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई. हालांकि, लंबी अवधि में, शेयर में गिरावट बनी हुई है, पिछले छह महीनों में इसने सिर्फ 11.2 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि 2025 में अब तक लगभग 29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

बजाज ऑटो अगस्त में 11,730 इकाइयों के पंजीकरण के साथ पांचवें स्थान पर खिसक गई. इसकी बिक्री में महीने-दर-महीने 40.3 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे इसकी बाजार हिस्सेदारी जुलाई के 19.10 प्रतिशत से घटकर 11.25 प्रतिशत रह गई. पिछले महीने कंपनी की बिक्री में 57.29 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई. इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता ने जुलाई में 17,848 इकाइयां बेची थीं, जबकि एक साल पहले जुलाई में यह आंकड़ा 41,802 इकाइयों पर था. आईएएनएस