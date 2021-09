Ola Electric स्कूटर्स ने मचाया धमाल, 2 दिन में 1100 करोड़ रुपये की हुई बिक्री, अगली सेल 1 नवंबर को

नई दिल्ली: Ola इलेक्ट्रिक स्कूटर्स S1 और Ola S1 Pro की बिक्री 15 सितंबर को शुरू हुई, इस बिक्री को ग्राहकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. कंपनी ने बताया है कि दो दिनो 1100 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है. पहले दिन Ola को 600 रुपये की सेल हुई थी, कंपनी का दावा है कि ये भारत में पूरे टू-व्हीलर सेगमेंट की एक दिन की बिक्री से भी ज्यादा है.

कंपनी ने बताया है कि स्कूटर की बुकिंग खुली रहेगी, नए खरीदारों के लिए अगली सेल 1 नवंबर को आयोजित की जाएगी. बुकिंग अमाउंट और बुकिंग की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बुकिंग 499 रुपये में ही होगी. Ola के CEO भाविश अग्रवाल ने कहा कि जहां खरीद का पहला दिन हमारे और ऑटो उद्योग के लिए काफी अभूतपूर्व था, वहीं दूसरा दिन बस वहीं से आगे बढ़ा, जहां से पहला दिन खत्म हुआ था. ग्राहकों ने हमारे उत्पादों के लिए जो उत्साह दिखाया वह पूरे समय बना रहा.

ये भी पढ़ें- Gold Price Today, 17 September 2021: दो दिन में सोना 800 रुपये हुआ सस्ता! चांदी भी 2000 रुपये टूटी

उन्होंने आगे कहा कि कुल 2 दिनों में, हमने बिक्री में 1100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है! यह न केवल मोटर वाहन उद्योग में अभूतपूर्व है बल्कि यह भारतीय ई-कॉमर्स इतिहास में एक ही उत्पाद के लिए एक दिन में (वैल्यू के आधार पर) सबसे अधिक बिक्री में से एक है! हम वास्तव में एक डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं.

Day 2 of EV era was even better than Day 1! Crossed ₹1100Cr in sales in 2 days! Purchase window will reopen on Nov 1 so reserve now if you haven't already.

Thank you India for the love & trust. You are the revolution! https://t.co/oeYPc4fv4M pic.twitter.com/fTTmcFgKfR

— Bhavish Aggarwal (@bhash) September 17, 2021