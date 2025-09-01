Ola Electric: रॉकेट स्पीड से भागा ओला इलेक्ट्रिक का शेयर! 5 दिन में 31% उछला, आखिर क्यों खरीदने टूट पड़े इन्वेस्टर्स?

शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के शेयर ने ऐसा तूफान मचाया है कि इन्वेस्टर खुशी से झूम उठे हैं. महज 5 ट्रेडिंग सेशन्स में कंपनी के शेयर ने 31% तक की रॉकेट स्पीड छलांग लगाई है. सोमवार को ही भाविश अग्रवाल की अगुवाई वाली इस ईवी कंपनी का शेयर 15% से ज्यादा चढ़कर ₹62.35 के इंटरडे हाई तक पहुंच गया. यह उछाल इन्वेस्टर्स के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ है, क्योंकि जुलाई 2025 में लगे 52-हफ्ते के लो (₹39.60) से अब तक स्टॉक ने 56% की जबरदस्त वापसी की है.

लेकिन सवाल ये है कि आखिर किस वजह से इन्वेस्टर ओला इलेक्ट्रिक पर इतना भरोसा जता रहे हैं? आइए जानते हैं उन बड़े कारणों के बारे में, जिन्होंने इस स्टॉक को शेयर बाजार का स्टार बना दिया है.

PLI सर्टिफिकेशन से बड़ा बूस्ट

ओला इलेक्ट्रिक को हाल ही में Gen 3 स्कूटर पोर्टफोलियो के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) सर्टिफिकेशन मिला है. ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा मिले इस सर्टिफिकेशन से कंपनी को अब 13% से 18% तक इंसेंटिव मिलेगा, जिससे सीधे तौर पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. यही खबर शेयर में तेजी की सबसे बड़ी वजह बनी.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत सेल और नई टेक्नोलॉजी

भाविश अग्रवाल ने हाल ही में 4680 भारत सेल लॉन्च करने की योजना का खुलासा किया है, जो 15 साल की बैटरी लाइफ, पांच गुना ज्यादा क्षमता और मात्र 15 मिनट में 80% चार्जिंग जैसी खासियतों के साथ आएगा. नवरात्रि तक ये बैटरी तमिलनाडु प्लांट से उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही कंपनी फेराइट मोटर टेक्नोलॉजी से ‘रेयर अर्थ मैग्नेट्स’ पर निर्भरता भी कम कर रही है.

यह भी पढ़ें- Tokyo Electron Factory: जापान की इस फैक्‍ट्री में ऐसा क्‍या था जिसको देखने पहुंच गए पीएम मोदी?

EV मोटरसाइकिल्स पर सरकारी फोकस

नीति आयोग ने हाल ही में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मीटिंग बुलाई है. इसमें हीरो, बजाज, टीवीएस जैसे दिग्गजों के साथ ओला इलेक्ट्रिक भी शामिल होगी. यह कदम ईवी सेक्टर के लिए बड़ा अवसर साबित हो सकता है.

घाटे के बावजूद उम्मीद

हालांकि कंपनी ने Q1FY26 में ₹428 करोड़ का घाटा दर्ज किया है, लेकिन ऑपरेटिंग लेवल पर सुधार और PLI इंसेंटिव से कंपनी को अगले क्वार्टर्स में मजबूती मिलने की उम्मीद है. इन तमाम पॉजिटिव डवलपमेंट्स के चलते इन्वेस्टर्स का भरोसा ओला इलेक्ट्रिक पर तेजी से बढ़ रहा है. मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कंपनी अपनी प्लानिंग को सही ढंग से लागू करती है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन्वेस्टरों को और भी शानदार रिटर्न दे सकता है.