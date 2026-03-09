Ola, Uber और रेपिडो पर संकट! महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला; बाइक टैक्सी के अस्थायी लाइसेंस पर लगी रोक

Ola, Uber and Rapido : अगर आप महाराष्ट्र में ओला, उबर या रेपिडो की बाइक टैक्सी से सफर करने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. महाराष्ट्र सरकार के राज्य परिवहन प्राधिकरण ने नियमों के पालन में लापरवाही के आरोप में इन एग्रीगेटर कंपनियों को दिए गए अस्थायी लाइसेंस पर फिलहाल रोक लगा दी है. सरकार का कहना है कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद कंपनियां महाराष्ट्र ई-बाइक टैक्सी नियमावली 2025 के प्रावधानों का सही तरीके से पालन नहीं कर रही थीं.

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने क्या कहा?

महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने कहा कि इन ई बाइक टैक्सी ऑपरेटरों द्वारा नियमों का पालन न करने की लगातार शिकायतें आ रही थीं. इलेक्ट्रिक की जगह पेट्रोल बाइक का इस्तेमाल, सवारियों द्वारा महिलाओं को परेशान किया जाता था और बार-बार चेतावनी देने के बावजूद, नियमों का पालन नहीं किया गया. साथ ही, हमने टेम्पररी लाइसेंस जारी किए थे और उनसे अपने जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने को कहा था, जो कंपनियों ने जमा नहीं किए, इसलिए हमने पूरे महाराष्ट्र में इन टेम्पररी लाइसेंस पर रोक लगाने का फैसला किया है. इन कंपनियों द्वारा नियमों का पालन न करने का ये जरूरी मुद्दा सुनील शिंदे (सेना UBT के MLC) ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में उठाया था और फिर मैंने फैसला लिया है. अगर ये कंपनियां अपने जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करती हैं और नियमों का सख्ती से पालन करने का भरोसा देती हैं तो हम रोक हटाने के बारे में सोच सकते हैं.

जानिए क्या है पूरा मामला?

दरअसल, साल 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने नई नीति लागू करते हुए इन कंपनियों को ई-बाइक टैक्सी सेवा चलाने के लिए प्रोविजनल (अस्थायी) लाइसेंस दिए थे. लेकिन, हाल ही में हुई इन्वेस्टीगेशन में सामने आया कि जमीनी स्तर पर कई नियमों का ठीक से पालन नहीं हो रहा था. रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कई जगह प्राइवेट नंबर प्लेट वाली बाइकों का इस्तेमाल, सुरक्षा मानकों में कमी और किराए को लेकर मनमानी जैसी शिकायतें मिलीं. इसी वजह से प्रशासन ने फिलहाल इन लाइसेंसों को स्थगित करने का फैसला लिया है.