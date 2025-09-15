Ola-Uber-Rapido को होगा बड़ा फायदा! मुंबई में बाइक टैक्सी सर्विस के लिए मिला प्रोविजनल लाइसेंस
Ola-Uber-Rapido को होगा बड़ा फायदा! मुंबई में बाइक टैक्सी सर्विस के लिए मिला प्रोविजनल लाइसेंस

ओला, उबर और रैपिडो को मुंबई में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति मिल गई है. महाराष्ट्र राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने उन्हें नए 2025 नियमों के तहत अस्थायी लाइसेंस दे दिए है. लेकिन उन्हें एक महीने के भीतर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 09:12 PM IST
Ola-Uber-Rapido को होगा बड़ा फायदा! मुंबई में बाइक टैक्सी सर्विस के लिए मिला प्रोविजनल लाइसेंस

Bike taxi licenses in Mumbai: ओला, उबर और रैपिडो को मुंबई में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति मिल गई है. महाराष्ट्र राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने उन्हें नए 2025 नियमों के तहत अस्थायी लाइसेंस दे दिए है. लेकिन उन्हें एक महीने के भीतर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा. इस बीच, स्मार्ट-राइड को ये लाइसेंस नहीं मिला क्योंकि वे सभी जरूरी शर्तें पूरी नहीं कर पाया है.  पिछले दो महीनों में, परिवहन विभाग को मुंबई महानगर क्षेत्र में बाइक टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए चार आवेदन प्राप्त हुए. लेकिन, केवल तीन कंपनियों के लिए ही अस्थायी लाइसेंस अप्रूव किए गए हैं.

 न्यूनतम किराया 15 रुपये तय

अधिकारियों ने बताया कि मुंबई महानगर क्षेत्र ने 1.5 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया 15 रुपये तय किया गया है.  यात्रियों को इस सर्विस के लिए 10.27 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान करना होगा.

बाइक सर्विस की डिमांड

भारत के अलग-अलग राज्यों और शहरों में बाइक सर्विस डिमांड दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है.  कैब से कम किराया और बेहतर मोबिलिटी की वजह से ये बाइक सर्विस डिमांड में है. ये सर्विस लोगों के लिए बड़ी सुविधा बन चुकी है बाइक सर्विस की इंडस्ट्री का साइज भी हर साल तेजी से बढ़ रहा है. इस सर्विस से लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है.

जनवरी 2023 में लगाया था प्रतिबंध

जनवरी 2023 में सरकार ने ऐप-आधारित सर्विस के लिए निजी या गैर-परिवहन कैटेगरी के दोपहिया वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाते हुए एक सरकारी आदेश जारी किया था.

इन शहरों में पहले से है बाइक सर्विस 

ओला, उबर और रैपिडो बाइक सर्विस दिल्ली और नोएडा जैसे बड़े शहरों में उपलब्ध है. बता दें, अब तक, गोवा, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने बाइक टैक्सियों को अनुमति दी है, जबकि महाराष्ट्र ने प्रतिबंध लगा दिया था.

;