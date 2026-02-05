SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा....फिर से हड़ताल, बैंक से बीमा तक सारी सर्विस ठप, 7 फरवरी को नहीं बुक कर पाएंगे ओला-उबर,रेपिडो से बाइक या कैब

Advertisement
Bank Strike on 12 February: फरवरी में ओला-ऊबर से लेकर बैंक, सरकारी दफ्तर, ट्रेड यूनियन की हड़ताल का आवाहन किया गया है. 7 फरवरी 2026, शुक्रवार को Ola, Uber और Rapido जैसी ऐप आधारित सर्विस मिलने में आपको परेशानी हो सकती है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 05, 2026, 10:51 AM IST
Bank Strike in February:  फरवरी में ओला-ऊबर से लेकर बैंक, सरकारी दफ्तर, ट्रेड यूनियन की हड़ताल का आवाहन किया गया है. 7 फरवरी 2026, शुक्रवार को Ola, Uber और Rapido जैसी ऐप आधारित सर्विस मिलने में आपको परेशानी हो सकती है. राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म के राइडर्स 7 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं. सिर्फ 7 फरवरी ही नहीं आपको 12 फरवरी को भी हड़ताल की मुश्किलों से जूझना पड़ सकता है.  12 फरवरी को बैंक से लेकर बीमा कर्मचारी तक हड़ताल पर होंगे. किसान यूनियन से लेकर ट्रेड यूनियन 12 फरवरी के हड़ताल में शामिल हो रहे हैं.  

7 फरवरी को कौन-कौन हड़ताल में शामिल  

7 फरवरी 2026 को ओला, उबर, रैपिडो जैसे राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म के ड्राइवर्स हड़ताल पर है. उन्होंने किराए नीतियों और सरकार की अनदेखी को लेकर हड़ताल कर रहे हैं . देशभर के ओला-उबर के ड्राइवर इस हड़ताल में शामिल होंगे. उन्होंने इस हड़ताल को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन का नाम दिया है. यूनियन का कहना है कि मोटर  व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 के नोटिफिकेशन के बाद कंपनियां बिना किसी पारदर्शिता के किराए तय कर रही है. इसके विरोध में 7 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है.  

12 फरवरी को बैंकों की हड़ताल, कौन-कौन होंगे शामिल  

12 फरवरी को भी मजदूर और कर्मचारी यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का आवाहन किया है. केंद्र सरकार की ओर से लागू की गईं 4 लेबर कोड के विरोध में  देशव्यापी हड़ताल का आवाहन किया गया है. इस हड़ताल में किसान से लेकर मजबूर, कर्मचारी और ट्रेड यूनियन शामिल है.  बैंक कर्मचारी यूनियन ने देशभरल के बैंक कर्मचारियों को इस हड़ताल में शामिल होने का आवाहन किया है. ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) इस हड़ताल में शामिल होंगे. बैंक कर्मचारी यूनियन के अलावा हड़ताल में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (CTUs) भी शामिल हो रहे हैं.  

क्या है बैंक कर्मचारियों की मांग, क्यों हो रही है हड़ताल ?  

इससे पहले 27 जनवरी 2026 को ही बैंक कर्मचारियों ने 5 डे वर्किंग की डिमांड को लेकर देशव्यापी हड़ताल की थी. अब 12 फरवरी को एक बार फिर से वो हड़ताल पर जा रहे हैं. इस बार बैंक कर्मचारी यूनियन की मांग सरकार द्वारा लागू की जा रही चार नई लेबर कोड के विरोध में है. सरकार ने 29 नवंबर 2025 में चार नए लेबर कोड को लेकर अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसके साथ ही पुराने 29 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया गया. कर्मचारी यूनियन इसके खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं. वहीं बैंक कर्मचारियों की मांग है कि उनके लिए फाइव डे वर्किंग हो. उनका कहना है कि  RBI, LIC, शेयर बाजार और कमोडिटी एक्सचेंज जैसे फाइनेंशियल मार्केट पर 5 दिन वर्किंग है, फिर बैंक में ये नियम लाने में सरकार क्यों पीछे हट रही है.  इनकम टैक्स पर भी खुशखबरी नहीं मिली, अब PF पर भी लग सकता है झटका, ब्याज दर पर कैंची चलाने की तैयारी में EPFO

FAQ

सवाल: 7 फरवरी को ओला, उबर वाले क्यों हड़ताल कर रहे हैं ?

जवाब- किराए को लेकर एग्रीगेटर कंपनियों की मनमानी के चलते ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियां मनमानी कर रही है.  

सवाल:7 फरवरी को क्या ओला, उबर या रैपिडो की सर्विस चलेगी

जवाब- 7 फरवरी को ऐप आधारित कैब बुकिंग में आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि इन कंपनियों के राइडर हड़ताल पर जा रहे हैं.

सवाल: 12 फरवरी को बैंकों की हड़ताल क्यों हो रही है ? 

जवाब- 12 फरवरी को देशभर के बैंकों में फिर से हड़ताल हो रहा है. बैंक कर्मचारी यूनियनों ने 4 लेबर कोड, 5 डेज वर्किंग जैसी तमाम मांगो के लेकर देशभर के बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का आवाहन किया है. 

सवाल:12 फरवरी को कौन-कौन से बैंक बंद रहेंगे? 

जवाब-12 फरवरी को देशव्यापी बैंक हड़ताल में एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे तमाम सरकारी बैंक शामिल होंगे.  

Bavita Jha

बवीता झा  
बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत.

Bank strike

Trending news

