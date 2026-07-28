/Ola-Uber-Rapido यूजर्स के लिए बड़ी खबर! महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए नए नियम; जानिए आपके लिए क्या बदलेगा?

Maharashtra Introduces New Rules : महाराष्ट्र सरकार ने ऐप आधारित कैब सर्विसेज जैसे Ola, Uber और Rapido के लिए महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स, 2026 लागू कर दिए हैं. नए नियमों के तहत राइड कैंसिलेशन, लेट पिकअप और वाहन खराब होने जैसी समस्याओं पर सख्त प्रावधान किए गए हैं. इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर और भरोसेमंद कैब सर्विस देना है. सरकार ने बार-बार होने वाली राइड कैंसिलेशन, ड्राइवरों द्वारा अतिरिक्त पैसे मांगने और समय पर वाहन नहीं पहुंचने जैसी शिकायतों को देखते हुए ये कदम उठाया है.