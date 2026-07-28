/Ola-Uber-Rapido यूजर्स के लिए बड़ी खबर! महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए नए नियम; जानिए आपके लिए क्या बदलेगा?

Maharashtra Introduces New Rules : महाराष्ट्र सरकार ने ऐप आधारित कैब सर्विसेज जैसे Ola, Uber और Rapido के लिए महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स, 2026 लागू कर दिए हैं. नए नियमों के तहत राइड कैंसिलेशन, लेट पिकअप और वाहन खराब होने जैसी समस्याओं पर सख्त प्रावधान किए गए हैं. इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर और भरोसेमंद कैब सर्विस देना है. सरकार ने बार-बार होने वाली राइड कैंसिलेशन, ड्राइवरों द्वारा अतिरिक्त पैसे मांगने और समय पर वाहन नहीं पहुंचने जैसी शिकायतों को देखते हुए ये कदम उठाया है.
नए नियमों के अनुसार, अगर कोई ड्राइवर राइड स्वीकार करने के बाद उसे कैंसिल करता है तो उस पर कुल किराए का 10% जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि, यह राशि अधिकतम 100 रुपये तक होगी और यह पैसा यात्री के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा. वहीं, अगर राइड एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अस्पताल जैसी जरूरी जगहों के लिए बुक की गई है और ड्राइवर उसे कैंसिल करता है, तो जुर्माना बढ़कर कुल किराए का 50% तक हो सकता है.
अब यात्रियों को भी बिना उचित कारण राइड कैंसिल करने पर चार्ज देना होगा. अगर ड्राइवर असाइन होने के बाद ग्राहक राइड कैंसिल करता है, तो उससे कुल किराए का 5% या अधिकतम 100 रुपये तक शुल्क लिया जाएगा। यह राशि ड्राइवर के अकाउंट में जमा होगी.
नए नियमों के तहत अगर सफर के दौरान कैब खराब हो जाती है तो एग्रीगेटर कंपनियों को यात्रियों के लिए वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा. शहर या नगर सीमा के अंदर यात्रा के लिए 30 मिनट के भीतर दूसरी गाड़ी देनी होगी. 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इंटरसिटी यात्रा में 60 मिनट के अंदर रिप्लेसमेंट वाहन उपलब्ध कराना होगा. यात्री को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए पहले तय किराए से ज्यादा भुगतान नहीं करना होगा.
अगर ड्राइवर तय समय के 10 मिनट बाद तक पिकअप लोकेशन पर नहीं पहुंचता है, तो उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
सरकार का कहना है कि नए नियमों से कैब सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों को बार-बार होने वाली कैंसिलेशन, अतिरिक्त किराए की मांग और देरी जैसी परेशानियों से राहत मिलेगी.