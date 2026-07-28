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Ola-Uber-Rapido यूजर्स के लिए बड़ी खबर! महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए नए नियम; जानिए आपके लिए क्या बदलेगा?

नए नियमों के अनुसार, अगर कोई ड्राइवर राइड स्वीकार करने के बाद उसे कैंसिल करता है तो उस पर कुल किराए का 10% जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि, यह राशि अधिकतम 100 रुपये तक होगी और यह पैसा यात्री के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 28, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:47 PM IST
Ola-Uber-Rapido यूजर्स के लिए बड़ी खबर! महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए नए नियम; जानिए आपके लिए क्या बदलेगा?
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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