/कागजी नोट Vs प्लास्टिक नोट...एक नोट छापने में RBI कितना करता है खर्च? महंगा होकर भी पेपर करेंसी पर कैसे भारी पड़ा प्लास्टिक नोट

Old Paper NoteS Vs New Plastic Notes: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए प्लास्टिक नोट लाना चाहती है. जिसके प्रस्ताव को अब केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है. सरकार की सहमति मिलने के बाद अब रिजर्व बैंक 200 करोड़ नए प्लास्टिक नोट की प्रिटिंग करवाएं. 10 रुपये और 20 रुपये के नए नोट के साथ ट्रायल की शुरुआत की जाएगी.
आरबीआई के इस फैसले से कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर प्लास्टिक नोट की जरूरत क्यों पड़ी? जब कागज के नोट अच्छा काम कर रहे हैं, तो सरकार नए पॉलीमर नोट क्यों लाना चाहती है? नए नोट को छापने में कितना खर्च आने वाला है ?
1. प्लास्टिक नोट की सेल्फ लाइफ कागजी नोट से अधिक है. कागजी नोट के मुकाबले ये 4 गुना ज्यादा चलते हैं.
2. पॉलीमर नोट पॉलीप्रोपीलीन प्लास्टिक फिल्म से बनती है, जबकि कागजी नोट कॉटन और सूची लिंटन से.
3. प्लास्टिक नोट की मजबूती कागजी नोट से अधिक है. इसे फाड़ना, मोड़ना मुश्किल होता है.
4. प्लास्टिक नोट की फेक करेंगी बनाना कागजी नोट के मुकाबले मुश्किल है.
5. प्लास्टिक नोट की सतह पर कोई छेद नहीं होता, जिससे इसमें गंदगी, पसीना, बैक्टेरिया नहीं चिपकते और ये साफ रह पाता है.
5. हालांकि लागत के मामले में ये कागजी नोट से महंगा होता है.
RTI से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में RBI ने करेंसी वैल्यू के हिसाब से नोट छापने में कुछ इस तरह से खर्च किया था.
10 रुपये का एक नोट छापने की लागत 96 पैसे
20 रुपये का नोट छापने में 95 पैसे
50 रुपये का एक नोट छापने में 1.13 रुपया खर्च हुआ.
100 रुपये का एक नोट छापने में 1.77 रुपये खर्च होते हैं.
200 रुपये का एक नोट छापने में 2.37 रुपये खर्च होता है.
500 रुपये का नोट छापने में 2.29 रुपये का खर्च आता है.
2000 रुपये का एक नोट छापने में 3.54 रुपये का खर्च आता है.
पॉलीमर वाले नोट छापने की लागत कागज वाले नोट से अधिक है. हालांकि ये लागत शुरुआती कॉस्टिंग है. चूंकि प्लास्टिक नोट की सेल्फ लाइफ अधिक होती है, ये कागजी नोट के मुकाबले कम फटने और गलते हैं, जिसकी वजह से इसकी रीप्रिटिंग का खर्च कम हो जाता है. रिपोर्ट के मुकाबले पॉलीमर (plastic) बैंकनोट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पारंपरिक पेपरनोट से 30% से 60% अधिक है.
प्लास्टिक नोट में खास पॉलीप्रोपाइलीन (Polypropylene) सब्सट्रेट, सी-थ्रू विंडो और एंटी-काउंटरफिट सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जिसकी वजह से इन पॉलीमर नोट की प्रिटिंग की प्राइमरी लागत कागजी नोट के मुकाबले अधिक होती है. हालांकि ये कागजी नोट के मुकाबले 2 से 6 फीसदी तक अधिक टिकाऊ होती है. यानी प्लास्टिक नोट छापना खर्चीला होता है, लेकिन उसकी खासियत , सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से इसे रिजर्व बैंक बाजार में लाना चाहती है. इसलिए 10 और 20 रुपये के 200 करोड़ नोट छापकर वो आंकलन करना चाहती है.