Old vs New Tax Regime : आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का सीजन तेजी पकड़ चुका है और इसी के साथ लाखों टैक्सपेयर्स के सामने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा है. ओल्ड टैक्स रिजीम चुनें या न्यू टैक्स रिजीम. हालांकि, सही टैक्स रिजीम का चुनाव करदाता की टैक्स देनदारी को काफी हद तक कम कर सकता है. लेकिन, कई लोग अब भी इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि वे दोनों व्यवस्थाओं के बीच कितनी बार बदलाव कर सकते हैं.
सरकार ने वित्त अधिनियम 2023 के जरिए नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट विकल्प बना दिया है. नई व्यवस्था में टैक्स दरें अपेक्षाकृत कम हैं और रिबेट का लाभ अधिक मिलता है. लेकिन इसके बदले अधिकांश टैक्स छूट और कटौतियां खत्म हो जाती हैं. वित्त वर्ष 2025-26 से नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय प्रभावी रूप से टैक्स-फ्री हो गई है. वहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ने पर वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक पहुंच जाती है.
चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉ. सुरेश सुराना के अनुसार, वेतनभोगी कर्मचारी हर वित्त वर्ष में अपनी टैक्स व्यवस्था बदल सकते हैं. यानी वे अपनी आय, निवेश और उपलब्ध टैक्स छूटों का आकलन कर हर साल यह तय कर सकते हैं कि कौन-सी व्यवस्था उनके लिए अधिक फायदेमंद है. अगर किसी वर्ष कर्मचारी ने धारा 80C, होम लोन या अन्य टैक्स बचत योजनाओं में अधिक निवेश किया है तो पुरानी व्यवस्था लाभदायक हो सकती है. वहीं, कम निवेश या कम कटौतियों की स्थिति में नई व्यवस्था बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है.
हालांकि कर्मचारियों को वित्त वर्ष की शुरुआत में अपने नियोक्ता को चुनी गई टैक्स व्यवस्था की जानकारी देना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर टीडीएस नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार काटा जा सकता है. फिर भी कर्मचारियों के पास आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अंतिम रूप से टैक्स व्यवस्था चुनने का विकल्प उपलब्ध रहता है.
व्यवसाय या पेशे से आय अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए नियम अलग हैं. ऐसे करदाता यदि नई टैक्स व्यवस्था छोड़कर पुरानी व्यवस्था अपनाते हैं, तो वे हर साल अपनी पसंद नहीं बदल सकते. बिजनेस या प्रोफेशनल आय वाले करदाता पुरानी व्यवस्था चुनने के बाद केवल एक बार ही दोबारा नई टैक्स व्यवस्था में लौट सकते हैं. इसलिए उनके लिए ये फैसला अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है.
12 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं के लिए नई टैक्स व्यवस्था अधिक आकर्षक बनती जा रही है. वहीं, अधिक आय वाले लोगों को पुरानी व्यवस्था में मिलने वाली धारा 80C, 80CCD, 80D और होम लोन ब्याज जैसी कटौतियों का लाभ ध्यान में रखकर तुलना करनी चाहिए. अंतिम निर्णय लेने से पहले दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स देनदारी की गणना करना जरूरी है. सही विकल्प का चुनाव करदाता को हजारों रुपये की अतिरिक्त बचत दिला सकता है.