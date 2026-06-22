चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉ. सुरेश सुराना के अनुसार, वेतनभोगी कर्मचारी हर वित्त वर्ष में अपनी टैक्स व्यवस्था बदल सकते हैं. यानी वे अपनी आय, निवेश और उपलब्ध टैक्स छूटों का आकलन कर हर साल यह तय कर सकते हैं कि कौन-सी व्यवस्था उनके लिए अधिक फायदेमंद है. अगर किसी वर्ष कर्मचारी ने धारा 80C, होम लोन या अन्य टैक्स बचत योजनाओं में अधिक निवेश किया है तो पुरानी व्यवस्था लाभदायक हो सकती है. वहीं, कम निवेश या कम कटौतियों की स्थिति में नई व्यवस्था बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है.