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ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम? जानिए कितनी बार बदल सकते हैं अपना विकल्प, ITR फाइलिंग से पहले समझ लें नियम

सरकार ने वित्त अधिनियम 2023 के जरिए नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट विकल्प बना दिया है. नई व्यवस्था में टैक्स दरें अपेक्षाकृत कम हैं और रिबेट का लाभ अधिक मिलता है. लेकिन इसके बदले अधिकांश टैक्स छूट और कटौतियां खत्म हो जाती हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 22, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:07 PM IST
ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम? जानिए कितनी बार बदल सकते हैं अपना विकल्प, ITR फाइलिंग से पहले समझ लें नियम
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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