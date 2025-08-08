पुरानी घड़ियां बना रही लोगों को करोड़पति, 15 साल में 5 गुना से ज्यादा रिटर्न; शेयर बाजार-रियल एस्टेट भी फेल!

क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पुरानी घड़ी आपको करोड़पति बना सकती है? सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है. एक हालिया रिपोर्ट ने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हलचल मचा दी है, जिसमें खुलासा हुआ है कि सेकेंड हैंड रोलेक्स घड़ियों ने पिछले 15 वर्षों में न केवल अमेरिकी शेयर बाजार बल्कि रियल एस्टेट जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट ऑप्शन्स को भी पीछे छोड़ दिया है. 2010 से अब तक इन घड़ियों की कीमतों में औसतन 550% तक की बढ़ोतरी हुई है. यानी, अगर आपने 2010 में 2 लाख रुपये की एक पुरानी रोलेक्स सबमरीनर या जीएमटी-मास्टर-II खरीदी होती, तो आज उसकी कीमत करीब 12 लाख रुपये होती.

महामारी के दौरान सेकंड हैंड लक्जरी घड़ियों की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया. बॉब्स वॉचेस के फाउंडर और सीईओ पॉल अल्टेरी के मुताबिक, 2020-2022 के बीच कुछ मॉडलों की कीमतें एक-दो साल में लगभग दोगुनी हो गईं. दिलचस्प बात यह है कि सबमरीनर जैसे क्लासिक मॉडल ने कीमतों में स्थिरता बनाए रखी और 2022 के उच्चतम स्तर 18.9 लाख रुपये से केवल 8% ही नीचे गिरा.

कौन से मॉडल दे रहे हैं सबसे ज्यादा मुनाफा?

डेटजस्ट: सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रीओन्ड रोलेक्स मॉडल, जिसकी कीमत में 639% तक की तेजी दर्ज की गई.

जीएमटी-मास्टर II: 2010 से अब तक कीमतों में 506% की बढ़ोतरी, खासकर विंटेज ‘पेप्सी’ और आधुनिक ‘बैटमैन’ वर्जन की मांग के चलते.

डेटोना: इस मॉडल ने 358% का रिटर्न दिया और 54 लाख रुपये के हाई लेवल तक पहुंचा.

अल्टेरी बताते हैं कि जब उन्होंने 2010 में बॉब्स वॉचेस को दोबारा लॉन्च किया था, तब सेकंड हैंड घड़ियों का बाजार ऑर्गेनाइज नहीं था. उन्होंने कीमतों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना शुरू किया, जिससे बाजार में पारदर्शिता आई और लोगों ने इसे इन्वेस्टमेंट के नए साधन के रूप में देखना शुरू कर दिया. पहले, पुरानी घड़ी की कीमत नई घड़ी से करीब 30% कम होती थी, लेकिन आज कई मामलों में सेकंड हैंड रोलेक्स की कीमत नई घड़ियों से भी ज्यादा है. यह ट्रेंड साफ संकेत देता है कि अगर आप समझदारी से सही ब्रांड और मॉडल चुनें, तो एक पुरानी घड़ी भी सोने-चांदी की तरह बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है.