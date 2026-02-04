यूके, EU और अब अमेरिका....भारत की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं दुनिया के ताकतवर देश, सालभर में 5 मेगा ट्रेड डील, ग्लोबल इकोनॉमी के 50% पर कब्जा

Advertisement
India Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील चर्चा का विषय बना हुआ है. भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी को अनाचक अपने सोशल मीडिया पेज ट्रूथ पर पोस्ट के जरिए ट्रेड डील के लिए हामी भर दी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 04, 2026, 04:59 PM IST
India Trade deal: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील चर्चा का विषय बना हुआ है. भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी को अनाचक अपने सोशल मीडिया पेज ट्रूथ पर पोस्ट के जरिए ट्रेड डील के लिए हामी भर दी. ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को 50 से घटाकर 18 फीसदी कर दिया और कुछ शर्तों के साथ ट्रेड डील फाइनल कर दी. हालांकि अमेरिका के साथ डील से पहले भारत ने साल 2025 में पांच और डील्स साइन की है. वहीं बीते 6 सालों में उसने 8 ट्रेड डील को साइन किया है.  वहीं एक साल के भीतर भारत ने 5 ट्रेड डील साइन किया है. इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब भारत सालभर में 5 देशों के साथ व्यापार समझौता कर रहा है. भारत ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से पहले ब्रिटेन (यूके), ओमान और न्यूजीलैंड से भी ट्रेड डील कर ली है. 

भारत के साथ किन-किन देशों ने साइन किया फ्री ट्रेड डील 

एक बीते एक साल के आंकड़े को देखें तो भारत ने 5 देशों के साथ फ्री ट्रेड डील साइन किया है, जिनकी वैश्विक जीडीपी में कुल हिस्सेदारी 50% से भी ज्यादा है. हाल ही में भारत ने  यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर मुहर लगाई है. इस 'मदर ऑफ ऑल डील्स' के साथ ही भारत के लिए 27 देशों के दरवाजे खुल गए. अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ डील साझा करने के साथ भारत ने ब्रिटेन (यूके), ओमान, न्यूजीलैंड से भी फ्री ट्रेड डील की है. बीते 6 सालों में  ओमान, ऑस्ट्रेलिया,  यूएई, मॉरीशस, अफगानिस्तान,  संयुक्त अरब अमीरात समते नौ देशों के साथ व्यापार समझौता किया है.  भारत के साथ ट्रेड डील करने वाले देशों में ईयू, यूके, यूएई जैसे ताकतवर देशों की लिस्ट शामिल है. ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये देश भारत के साथ कारोबार समझौते क्यों कर रहे हैं ? Trade Deal : मदर या फादर नहीं, 'परदादा' डील हो जाए तो दुनिया पर राज करेगा भारत! चीन संग इस समीकरण से घबराए डोनाल्ड ट्रंप?

भारत के साथ ट्रेड डील्स करने को क्यों बेताब हैं देश ? 

 चाहे यूरोपीय यूनियन हो या ब्रिटेन या फिर अमेरिका...ये ताकतवर देश भारत के साथ डील्स ताबड़तोड़ डील्स कर रहे हैं. सवाल ये है कि आखिर इस डील्स के पीछे वजह क्या है. ईयू के साथ जो डील्स बीते 19 सालों के साल से अटकी थी, अचानक से फाइनल हो गई. जो अमेरिका टैरिफ की धमकियां दे रहा था, अचानक वो ट्रेड डील साइन करने को बेताब हो गया है.  बीते कुछ सालों में भारत ने जो भी डील्स किए हैं उसकी वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी 50 फीसदी से अधिक है. भारत की तेज रफ्तार इकोनॉमी देशों को आकर्षित कर रही है. दुनियाभर के देश भारत को चीन के विक्लप के तौर पर देख रहे हैं. भारत की मौजूदा अर्थव्यवस्था 4.18-4.19 ट्रिलियन डॉलर की है. GDP ग्रोथ 7.4 फीसदी की रफ्तार से बढ़ रही है. भारत की इकोनॉमी जहां मजबूती से बढ़ रही है तो वहीं उसके पास 140 करोड़ की आबादी वाला बड़ा उपभोक्ता बाजार है. भारत की युवा आबादी के साथ-साथ सस्ते लेबर विदेशी कंपनियों और दूसरे देशों को भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आकर्षित कर रहे हैं. दुनियाभर के देश भारत की स्थिर सरकार और रेअर अर्थ जैसे मिनिरल्स की मौजूदी उसे मजबूत बनाती है. ऐसे में तमाम देश भारत के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं.  

