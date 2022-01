Corona Vaccination: 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे ऑनलाइन बुक करें स्लॉट

नई दिल्ली: Vaccination of Children: देश में ओमीक्रॉन के बढ़ते संक्रमण की वजह से एक बार फिर लोग दहशत में है. कोरोना वायरस एक बार फिर बहुत तेजी से फैल रहा है. हर दिन कोरोना के नए वेरिएंट ऑमिक्रॉन के डराने वाले आकंड़े सामने आ रहे हैं. हालांकि, इसी बीच देश में वैक्सीनेशन (Corona vaccination registration) की भी रफ्तार तेज है. इसी क्रम में आज यानी 1 जनवरी से 15 साल से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है.

पीएम ने किया था ऐलान

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर, 2021 को 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन (Corona vaccination registration for 15 to 18 year old) का ऐलान किया था. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि, 3 जनवरी यानी सोमवार के दिन से बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी. अब वयस्कों की तरह 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी. इसके लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है.

ऐसे बुक करें वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट

15 से 18 साल के बच्चे वैक्सीन के लिए आप Co-WIN पर जाकर रजिस्ट्रेशन (How To Corona vaccination registration for 15 to 18 year old) करवा सकते हैं. इसके बाद मिले हुए स्लॉट के हिसाब से 3 जनवरी से आप टीकाकरण करवा सकेंगे. इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी किए हैं. इसके अनुसार, 15 से 18 वर्ष के बच्चे अपने स्कूल आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर सरकार की तरफ से जारी कोई भी राष्ट्रीय पहचान पत्र का इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं. आप अपने फोन नंबर से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. सरकार ने बच्चों के लिए वॉक-इन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों ही विकल्प रखें हैं. आइए जानते हैं कैसे आप वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं.

- 15-18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए सबसे पहले CoWIN प्लेटफॉर्म पर जाएं.

- अब बच्चे के बारे में जानकारी दें (इसमें नाम और उम्र शामिल होंगी).

- अब बच्चे का आधार, आईडी कार्ड या फिर कोई राष्ट्रीय पहचान पत्र दें.

- अब आपका वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक करने का प्रोसेस आसानी से पूरा हो जाएगा.

हेल्थकेयर-फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलेगा बूस्टर डोज

गौरतलब है कि, पीएम मोदी ने हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी बड़ी घोषणा की थी. 10 जनवरी, सोमवार के दिन से हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स बूस्टर डोज दी जाएगी. बताया जा रहा है कि बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए केवल कोवैक्सीन का ही ऑप्शन होगा. बच्चों की वैक्सीन में दो डोज के बीच 28 दिन का अंतर रहेगा. टीकाकरण के लिए सरकार की ओर से कई केंद्र बनाए गए हैं, वहीं इन केंद्रों में जाकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं.

