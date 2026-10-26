/पेट्रोल स्कूटर की जगह ले रहे इलेक्ट्रिक स्कूटर, हर 4 में से 1 स्कूटर इलेक्ट्रिक, EV खरीदने में भी बढ़ी दिलचस्पी

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के प्रति उत्साही उपभोक्ताओं (‘ई2डब्ल्यू एंथुजियास्ट्स’) की हिस्सेदारी 1.5 गुना बढ़ी है. हालांकि, इन वाहनों के प्रति नकारात्मक रुख रखने वाले उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी बाजार में करीब 20 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई है. बीसीजी के प्रबंध निदेशक एवं पार्टनर सौरभ छाजेर ने कहा, 'जो ब्रांड आगे रहेंगे, वे वही होंगे जो केवल कीमत के आधार पर नहीं, बल्कि इस बात को ध्यान में रखकर वाहन बनाएंगे कि भारतीय वास्तव में उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं. साथ ही, वे सर्विस और बैटरी की विश्वसनीयता से लेकर बीमा और दोबारा बिक्री तक, वाहन के पूरे स्वामित्व के दौरान ग्राहकों का भरोसा जीतेंगे.'