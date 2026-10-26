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पेट्रोल स्कूटर की जगह ले रहे इलेक्ट्रिक स्कूटर, हर 4 में से 1 स्कूटर इलेक्ट्रिक, EV खरीदने में भी बढ़ी दिलचस्पी

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर गंभीरता से विचार करने वाले उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी 2024 के 30% से बढ़कर 43% हो गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Oct 26, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 11:11 PM IST
पेट्रोल स्कूटर की जगह ले रहे इलेक्ट्रिक स्कूटर, हर 4 में से 1 स्कूटर इलेक्ट्रिक, EV खरीदने में भी बढ़ी दिलचस्पी
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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