बिकने जा रहा एक और सरकारी बैंक, सेबी की इस हरी झंडी के साथ रास्ता हुआ साफ, खरीदारों की रेस में कौन-कौन, खाताधारकों पर होगा क्या असर ?

IDBI BANK: जल्द ही एक और सरकारी बैंक प्राइवेट हो जाएगा. बैंक के निजी हाथों में जाने के बाद चीजें बदल जाएगी. लंबे वक्त से IDBI बैंक के निजीकरण की तैयारी चल रही है. अब इस ओर एक और कदम बढ़ा लिया गया है. सेबी की ओर से जीवन बीमा निगम यानी LIC को आईबीबीआई बैंक के पब्लिक शेयरहोल्डर के तौर पर रिक्लासाइफाइड होने के अनुरोध को मंजूरी मिल गई है. सेबी की मंजूरी के बाद एलआईसी अब आईडीबीआई बैंक का प्रमोटर शेयरहोल्डर के बजाए पब्लिक शेयरहोल्डर बन गया है. इसके साथ ही बैंक में स्ट्रैटेजिक हिस्सेदारी बिक्री का रास्ता साफ हो गया है. सेबी ने शर्तों के साथ ये मंजूरी दी है. सेबी ने कहा है कि एलआईसी का वोटिंग राइट्स सिर्फ 10% तक ही होगा. एलआईसी बैंक के बोर्ड में शामिल नहीं हो पाएगी और न ही बैंक के कामकाज में दखल होगा. बैंक की डील होने के बाद एलआईसी को दो साल के अंदर अपनी हिस्सेदारी 15% या उससे कम करनी होगी.

कौन खरीद सकता है IDBI बैंक की हिस्सेदारी

इस बैंक में सरकार के पास 45.48% हिस्सेदारी है और जीवन बीमा निगम के पास 49.24% हिस्सेदारी है. सरकार और एलआईसी दोनों मिलाकर IDBI बैंक में अपनी 60.7% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है. ये कोशिश साल 2022 से ही हो रही है. अब इसने रफ्तार पकड़ ली है. आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए सरकार की ओर से जरूरी चीजें पूरी कर ली गई है. उम्मीद की जा रही है कि इसी साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोली आमंत्रित कर ली जाएगी और बैंक में सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी निजी हाथों में सौंप दी जाएगी. बैंक को खरीदने की रेस में बड़े नाम शामिल हो सकते हैं. फाइनेंशियल बिड सामने आने के बाद इन नामों का खुलासा हो जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एमिरेट्स एनबीडी और कनाडाई अरबपति प्रेम वत्स इस बैंक को खरीदने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बैंक की निजीकरण के बाद क्या कुछ बदलेगा

बैंक के निजीकरण के बाद खाताधारकों के लिए काफी कुछ बदलने वाला है. बैंक के सेविंग, जमा पूंजी, लोन की ईएमआई आदि में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ कागजातों से जुड़े काम बढ़ सकते हैं. जैसे नए चेकबुक, बैंक के शाखाओं के एंड्रेस जैसी चीजें बदल सकती है. बैंक खाताधारकों को अपनी जमापूंजी को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. पढ़ें- Bank Holiday: अगस्त के आखिरी हफ्ते में छुट्टियों की भरमार, सिर्फ 3 दिन खुलेंगे बैंक, नोट कर लें दिन और तारीख