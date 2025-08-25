बिकने जा रहा एक और सरकारी बैंक, सेबी की इस हरी झंडी के साथ रास्ता हुआ साफ, खरीदारों की रेस में कौन-कौन, खाताधारकों पर होगा क्या असर ?
Bank Privatization: जल्द ही एक और सरकारी बैंक प्राइवेट हो जाएगा. बैंक के निजी हाथों में जाने के बाद चीजें बदल जाएगी. लंबे वक्त से IDBI बैंक के निजीकरण की तैयारी चल रही है.  अब इस ओर एक और कदम बढ़ा लिया गया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 25, 2025, 12:55 PM IST
बिकने जा रहा एक और सरकारी बैंक, सेबी की इस हरी झंडी के साथ रास्ता हुआ साफ, खरीदारों की रेस में कौन-कौन, खाताधारकों पर होगा क्या असर ?

IDBI BANK: जल्द ही एक और सरकारी बैंक प्राइवेट हो जाएगा. बैंक के निजी हाथों में जाने के बाद चीजें बदल जाएगी. लंबे वक्त से IDBI बैंक के निजीकरण की तैयारी चल रही है.  अब इस ओर एक और कदम बढ़ा लिया गया है. सेबी की ओर से जीवन बीमा निगम यानी LIC को आईबीबीआई बैंक के  पब्लिक शेयरहोल्डर के तौर पर रिक्लासाइफाइड होने के अनुरोध को मंजूरी मिल गई है. सेबी की मंजूरी के बाद एलआईसी अब आईडीबीआई बैंक का प्रमोटर शेयरहोल्डर के बजाए पब्लिक शेयरहोल्डर बन गया है.  इसके साथ ही बैंक में स्ट्रैटेजिक हिस्सेदारी बिक्री का रास्ता साफ हो गया है. सेबी ने शर्तों के साथ ये मंजूरी दी है. सेबी ने कहा है कि एलआईसी का वोटिंग राइट्स सिर्फ 10% तक ही होगा. एलआईसी बैंक के बोर्ड में शामिल नहीं हो पाएगी और न ही बैंक के कामकाज में दखल होगा. बैंक की डील होने के बाद एलआईसी को दो साल के अंदर अपनी हिस्सेदारी 15% या उससे कम करनी होगी.     

कौन खरीद सकता है IDBI बैंक की हिस्सेदारी 

इस बैंक में सरकार के पास 45.48% हिस्सेदारी है और जीवन बीमा निगम के पास 49.24% हिस्सेदारी है. सरकार और एलआईसी दोनों मिलाकर IDBI बैंक में अपनी 60.7% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है. ये कोशिश साल 2022 से ही हो रही है. अब इसने रफ्तार पकड़ ली है. आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए सरकार की ओर से जरूरी चीजें पूरी कर ली गई है. उम्मीद की जा रही है कि इसी साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोली आमंत्रित कर ली जाएगी और बैंक में सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी निजी हाथों में सौंप दी जाएगी.  बैंक को खरीदने की रेस में बड़े नाम शामिल हो सकते हैं. फाइनेंशियल बिड सामने आने के बाद इन नामों का खुलासा हो जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एमिरेट्स एनबीडी और कनाडाई अरबपति प्रेम वत्स इस बैंक को खरीदने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं.  

बैंक की निजीकरण के बाद क्या कुछ बदलेगा
बैंक के निजीकरण के बाद खाताधारकों के लिए काफी कुछ बदलने वाला है. बैंक के सेविंग, जमा पूंजी, लोन की ईएमआई आदि में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ कागजातों से जुड़े काम बढ़ सकते हैं. जैसे नए चेकबुक, बैंक के शाखाओं के एंड्रेस जैसी चीजें बदल सकती है.  बैंक खाताधारकों को अपनी जमापूंजी को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है.  पढ़ें- Bank Holiday: अगस्त के आखिरी हफ्ते में छुट्टियों की भरमार, सिर्फ 3 दिन खुलेंगे बैंक, नोट कर लें दिन और तारीख

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

