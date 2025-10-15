Advertisement
trendingNow12962984
Hindi Newsबिजनेस

एक भूल से लुटे हजारों करोड़, नाम एक-कंपनी दो... LG समझ इस कंपनी में लगाए पैसे, गंवाए 4372 करोड़

Share Market: ब्रोकरेज फर्म का कहना है क‍ि एलजी इलेक्‍ट्रॉन‍िक्‍स (LG Electronics) के आईपीओ (IPO) की चर्चा और एनाल‍िस्‍ट ने 'बॉय' रेट‍िंग दी है. इसका असर यह हुआ क‍ि कंपनी के शेयर धड़ाधड़ चढ़ गए. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 15, 2025, 05:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक भूल से लुटे हजारों करोड़, नाम एक-कंपनी दो... LG समझ इस कंपनी में लगाए पैसे, गंवाए 4372 करोड़

LG IPO Mistake: मशहूर फ‍िल्‍मी डॉयलॉग...नाम में क्‍या रखा है तो आपने सुना ही होगा. लेक‍िन न‍िवेशकों के लि‍ए नाम बहुत मायने रखता है. एक बड़ी भूल में दो कंपनियों के नामों के एक जैसा होने के कारण निवेशकों के गलत कंपनी में 4,372 करोड़ रुपये इनवेस्‍ट हो गए. न‍िवेशकों की इस गलती से कोयंबटूर की एक छोटी कंपनी एलजी बालकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड (LG Balakrishnan and Bros Ltd) के शेयर को एक दिन में 15% तक चढ़ा द‍िया.

कैसे हुई यह गलती?

प‍िछले हफ्ते की ही बात है एलजी इलेक्‍ट्रॉन‍िक्‍स (LG Electronics) की तरफ से अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ (IPO) की शुरुआत की थी. न‍िवेशकों ने इस मौके का फायदा उठाने की जल्दी में एलजी इलेक्‍ट्रॉन‍िक्‍स (LG Electronics) के बजाय LG Balakrishnan & Bros Ltd के शेयर खरीद बैठे. न‍िवेशकों की तरफ से यह गलती इसल‍िए हुई क्योंकि दोनों के नाम में 'LG' था. इस गलतफहमी में एलजी बालाकृष्‍णन LG Balakrishnan के शेयर को अपर सर्किट तक पहुंचा द‍िया.

Add Zee News as a Preferred Source

1390 रुपये से चढ़कर 1600 पर पहुंचा शेयर
न‍िवेशकों के गलत समझने के कारण मंगलवार सुबह निवेशकों ने LG Balakrishnan में करीब 4,372 करोड़ रुपये का इनवेस्‍ट कर द‍िया. सोमवार को 1,390 रुपये पर बंद हुआ यह शेयर मंगलवार सुबह कुछ ही घंटों में 1,600 रुपये तक पहुंच गया. बाजार के आंकड़ों के अनुसार उस द‍िन कंपनी के शेयरों में 6.84 लाख स्‍टॉक्‍स की ट्रेड‍िंग हुई. यह सामान्‍य औसत 31,400 शेयरों से 22 गुना ज्यादा रहा.

एलजी बालकृष्णन कंपनी के बारे में
1937 में शुरू हुई और कोयंबटूर में हेड ऑफ‍िस वाली एलजी बालकृष्णन (LG Balakrishnan and Bros Ltd) ऑटोमोबाइल चेन और स्प्रोकेट बनाती है. यह ऑटो सेक्टर में जानी-मानी कंपनी है. लेक‍िन आमतौर पर कंपनी के शेयरों में ज्यादा खरीद-बिक्री नहीं होती. इस मामले से पहले औसतन 31,400 शेयर रोज ट्रेड होते थे.

पहले भी हुईं हैं इस तरह की गलत‍ियां
ब्रोकरेज फर्म का कहना है क‍ि एलजी इलेक्‍ट्रॉन‍िक्‍स (LG Electronics) के आईपीओ (IPO) की चर्चा और एनाल‍िस्‍ट ने 'बॉय' रेट‍िंग दी है. एक सीन‍ियर एनाल‍िस्‍ट ने कहा क‍ि निवेशक जल्दी में एलजी बालकृष्णन (LG Balakrishnan and Bros Ltd) खरीद बैठे.' यह पहला मौका नहीं है जब न‍िवेशकों ने इस तरह की गलती की है. पहले भी टाटा मोटर्स के बजाय टाटा मोटर्स DVR के शेयर खरीदे गए. इसके बाद इस शेयर में अचानक से बढ़ी तेजी आई और फ‍िर यह ग‍िर गया. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

LG IPO

Trending news

जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
Kalinga War History
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
Jammu-Kashmir News
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
Pollution
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
rajnath singh
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
Cough Syrup
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता