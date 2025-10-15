एक भूल से लुटे हजारों करोड़, नाम एक-कंपनी दो... LG समझ इस कंपनी में लगाए पैसे, गंवाए 4372 करोड़

LG IPO Mistake: मशहूर फ‍िल्‍मी डॉयलॉग...नाम में क्‍या रखा है तो आपने सुना ही होगा. लेक‍िन न‍िवेशकों के लि‍ए नाम बहुत मायने रखता है. एक बड़ी भूल में दो कंपनियों के नामों के एक जैसा होने के कारण निवेशकों के गलत कंपनी में 4,372 करोड़ रुपये इनवेस्‍ट हो गए. न‍िवेशकों की इस गलती से कोयंबटूर की एक छोटी कंपनी एलजी बालकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड (LG Balakrishnan and Bros Ltd) के शेयर को एक दिन में 15% तक चढ़ा द‍िया.

कैसे हुई यह गलती?

प‍िछले हफ्ते की ही बात है एलजी इलेक्‍ट्रॉन‍िक्‍स (LG Electronics) की तरफ से अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ (IPO) की शुरुआत की थी. न‍िवेशकों ने इस मौके का फायदा उठाने की जल्दी में एलजी इलेक्‍ट्रॉन‍िक्‍स (LG Electronics) के बजाय LG Balakrishnan & Bros Ltd के शेयर खरीद बैठे. न‍िवेशकों की तरफ से यह गलती इसल‍िए हुई क्योंकि दोनों के नाम में 'LG' था. इस गलतफहमी में एलजी बालाकृष्‍णन LG Balakrishnan के शेयर को अपर सर्किट तक पहुंचा द‍िया.

Add Zee News as a Preferred Source

1390 रुपये से चढ़कर 1600 पर पहुंचा शेयर

न‍िवेशकों के गलत समझने के कारण मंगलवार सुबह निवेशकों ने LG Balakrishnan में करीब 4,372 करोड़ रुपये का इनवेस्‍ट कर द‍िया. सोमवार को 1,390 रुपये पर बंद हुआ यह शेयर मंगलवार सुबह कुछ ही घंटों में 1,600 रुपये तक पहुंच गया. बाजार के आंकड़ों के अनुसार उस द‍िन कंपनी के शेयरों में 6.84 लाख स्‍टॉक्‍स की ट्रेड‍िंग हुई. यह सामान्‍य औसत 31,400 शेयरों से 22 गुना ज्यादा रहा.

एलजी बालकृष्णन कंपनी के बारे में

1937 में शुरू हुई और कोयंबटूर में हेड ऑफ‍िस वाली एलजी बालकृष्णन (LG Balakrishnan and Bros Ltd) ऑटोमोबाइल चेन और स्प्रोकेट बनाती है. यह ऑटो सेक्टर में जानी-मानी कंपनी है. लेक‍िन आमतौर पर कंपनी के शेयरों में ज्यादा खरीद-बिक्री नहीं होती. इस मामले से पहले औसतन 31,400 शेयर रोज ट्रेड होते थे.

पहले भी हुईं हैं इस तरह की गलत‍ियां

ब्रोकरेज फर्म का कहना है क‍ि एलजी इलेक्‍ट्रॉन‍िक्‍स (LG Electronics) के आईपीओ (IPO) की चर्चा और एनाल‍िस्‍ट ने 'बॉय' रेट‍िंग दी है. एक सीन‍ियर एनाल‍िस्‍ट ने कहा क‍ि निवेशक जल्दी में एलजी बालकृष्णन (LG Balakrishnan and Bros Ltd) खरीद बैठे.' यह पहला मौका नहीं है जब न‍िवेशकों ने इस तरह की गलती की है. पहले भी टाटा मोटर्स के बजाय टाटा मोटर्स DVR के शेयर खरीदे गए. इसके बाद इस शेयर में अचानक से बढ़ी तेजी आई और फ‍िर यह ग‍िर गया.