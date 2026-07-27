ओएनजीसी की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार देश के पूर्वी और पश्‍च‍िमी समुद्री बेसिन 3,000 मीटर तक की पानी की गहराई तक फैले हुए हैं. जानकारों का अनुमान है कि गहरे समुद्री क्षेत्र में 5,600 मिलियन टन तेल के बराबर (MTOE) से भी ज्‍यादा का विशाल हाइड्रोकार्बन खजाना मौजूद है. यही कारण है कि डीपवाटर एक्सप्लोरेशन को भारत के ऊर्जा भविष्य का सबसे बड़ा नया किनारा माना जा रहा है. ऑफशोर बेसिन में हाल ही में हुई 'उत्कल' और 'कोणार्क' जैसी खोजों ने इस पूरे इलाके को देश के सबसे भरोसेमंद और संभावनाओं से भरे एनर्जी सेक्‍टर के रूप में स्‍थाप‍ित क‍िया है. नई ड्रिलिंग पूरे इलाके की भूगर्भीय क्षमता को समझने में मददगार साब‍ित होगी.