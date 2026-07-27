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दूर होगी क्रूड की क‍िल्‍लत? विदेशों पर न‍िर्भरता होगी कम! ONGC ने तेल सप्‍लाई के लि‍ए उठाया बड़ा कदम

ONGC Project: जानकारों को उम्‍मीद है क‍ि गहरे समुद्री क्षेत्र में 5,600 मिलियन टन तेल से भी ज्‍यादा का विशाल हाइड्रोकार्बन खजाना मौजूद है. ऐसे में डीपवाटर एक्सप्लोरेशन को भारत के एनर्जी फ्यूचर का बड़ा किनारा माना जा रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 27, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:55 AM IST
दूर होगी क्रूड की क‍िल्‍लत? विदेशों पर न‍िर्भरता होगी कम! ONGC ने तेल सप्‍लाई के लि‍ए उठाया बड़ा कदम
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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