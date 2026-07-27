ONGC Deepwater Exploration: देश की एनर्जी जरूरत के मद्देनजर दूसरे देशों पर क्रूड ऑयल की निर्भरता को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. देश की दिग्गज ऑयल एवं नेचुरल गैस कंपनी (ONGC) ने ओडिशा तट के पास ऑफशोर बेसिन में अपना पहला गहरा समुद्री (डीपवाटर) कुआं खोदने का काम शुरू कर दिया है. केंद्रीय पेट्रोलियम और गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली से वर्चुअली इस कुएं की शुरुआत की. इस कदम के साथ ही गहरे समुद्र में छिपे विशाल ऊर्जा भंडार को तलाशने के सबसे चुनौतीपूर्ण अभियान की शुरुआत कर दी है.
'MN-DW18-1-H-D' नाम से शुरू किया गया नया डीपवाटर कुआं ओएनजीसी (ONGC) की पूर्व में हुई 'कोनार्क' खोज से करीब 23 नॉटिकल मील दूर है. केंद्र सरकार ने 'ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी' (OALP) के तहत पहले से प्रतिबंधित करीब 10 लाख वर्ग किमी के समुद्री क्षेत्र को तेल और गैस की खोज के लिए खोल दिया है. इसी के तहत भारत सरकार 'समुद्र मंथन' नाम से एक बड़ा अभियान चला रही है. इस अभियान का मकसद देश के विशाल और अब तक अनछुए पड़े गहरे और अत्यधिक गहरे समुद्री भंडार से एनर्जी का दोहन करना है. इससे देश के अंदर ही पेट्रोल-डीजल और गैस का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ सकता है.
ओएनजीसी की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार देश के पूर्वी और पश्चिमी समुद्री बेसिन 3,000 मीटर तक की पानी की गहराई तक फैले हुए हैं. जानकारों का अनुमान है कि गहरे समुद्री क्षेत्र में 5,600 मिलियन टन तेल के बराबर (MTOE) से भी ज्यादा का विशाल हाइड्रोकार्बन खजाना मौजूद है. यही कारण है कि डीपवाटर एक्सप्लोरेशन को भारत के ऊर्जा भविष्य का सबसे बड़ा नया किनारा माना जा रहा है. ऑफशोर बेसिन में हाल ही में हुई 'उत्कल' और 'कोणार्क' जैसी खोजों ने इस पूरे इलाके को देश के सबसे भरोसेमंद और संभावनाओं से भरे एनर्जी सेक्टर के रूप में स्थापित किया है. नई ड्रिलिंग पूरे इलाके की भूगर्भीय क्षमता को समझने में मददगार साबित होगी.
गहरे समुद्र में काम करना जटिल और जोखिम भरा होता है क्योंकि वहां पानी की अत्यधिक गहराई, हाई प्रेशर वाले जलाशय और समुद्र के चुनौतीपूर्ण हालात होते हैं. इन चुनौतियों से निपटने के लिए ओएनजीसी (ONGC) ने साल की शुरुआत में मुंबई में प्रमुख डीपवाटर एक्सप्लोरेशन मिशन सेंटर 'डीप-एक्स' (DeepX) शुरू किया है. यह सेंटर 'वन कंपनी, वन डेटा' के सिद्धांत पर काम करने वाला सेंटर आधुनिक सीस्मिक टेक्निक के जरिये समुद्र के नीचे का सटीक खाका तैयार करता है. इससे गहरे समुद्र में तेल और गैस मिलने की सफलता उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है.
भारत मौजूदा समय में अपनी रोजाना की जरूरतें पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी आयात पर निर्भर रहता है. ऐसे में महानदी बेसिन में शुरू हुई यह ड्रिलिंग देश की घरेलू सप्लाई को मजबूत करेगी. अगर यह खोज कामयाब रही तो इससे न केवल क्रूड ऑयल का आयात घटेगा बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर तेल की कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव और सप्लाई क्राइसिस से भी भारत सुरक्षित रहेगा. ओएनजीसी ने कहा कि हर नया कुआं और नई खोज देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी. इस प्रोजेक्ट से ओडिशा देश के ऑफशोर एनर्जी मैप पर सबसे अहम राज्य बनकर उभरा है.