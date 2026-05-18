Onion Price Update: म‍िड‍िल ईस्‍ट में बढ़ रहे तनाव और मौसम की मार का असर प्‍याज के दाम पर देखा जा रहा है. पहले बिन मौसम बारिश के बादलों ने डेरा डाल द‍िया और फ‍िर रही-सही कसर वेस्‍ट एशिया (मिडिल ईस्ट) से उठे जंग के तूफान ने पूरी कर दी. जंग और मौसम दोनों की मार का असर यह हुआ क‍ि प्याज की कीमतें धड़ाम से गिरने के साथ ही किसानों की खेतों में खड़ी फसल भी खराब हो गई. हालात इतने बदतर हो चुके हैं क‍ि किसान रुपयों में अपना नुकसान गिन रहे हैं और मंडी में बेहद कम दाम पर अपनी प्‍याज बेचने के लि‍ए मजबूर हैं.

नासिक, सोलापुर और छत्रपति संभाजीनगर के प्याज उत्पादक क‍िसान इस सीजन में अपनी खराब रही फसल को काट रहे हैं. एग्रीकल्‍चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (APMCs) में थोक के दाम लागत से भी काफी नीचे पहंच गए हैं. मंडी में ग‍िरते दाम ने क‍िसानों की कमर तोड़कर रख दी है. इसका भावुक कर देने वाला उदाहरण छत्रपति संभाजीनगर के रहने वाले किसान प्रकाश गलाधर के रूप में सामने आया. टीओआई की र‍िपोर्ट के अनुसार प्रकाश पिछले हफ्ते अपनी 1,262 किलो प्याज मंडी लेकर आए थे. उनकी यह प्‍याज जब ब‍िकी और उसमें से मजदूरी, लोडिंग और गाड़ी का किराया काटा गया तो उनकी अंतिम रसीद देखकर हर कोई हैरान रह गया. मुनाफा तो दूर अंतिम बकाया राशि के अनुसार प्रकाश को उल्टा व्यापारी को ही 1 रुपया चुकाना था.

पहले 50 रुपये क्‍व‍िंटल का रेट ऑफर क‍िया

ऐसी ही कहानी नासिक की सताना मंडी में भी देखने को म‍िल रही है. यहां के रहने वाले क‍िसान ज‍ितेंद्र सोलंके इस उम्मीद में 30 क्‍व‍िंटल प्याज लेकर पहुंचे कि शायद लागत का कुछ हिस्सा वसूल कर पाएंगे. शुरुआत में व्‍यापार‍ियों ने उनकी फसल का रेट महज 50 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल लगाया. जब सोलंके ने इसका विरोध किया तो दाम बढ़ाकर 175 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल यानी पौने दो रुपये प्रति किलो कर द‍िया गया. सोलंके की इस पर लागत ही 1200 रुपये प्रत‍ि क्‍व‍िंटल की आई है. मंडी का पूरा ह‍िसाब काटकर उनके हाथ में महज 500 रुपये आए.

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बढ़ती लागत से प्‍याज की खेली हुई महंगी

बीज, खाद, डीजल, आधुनिक खेती और मजदूरी की बढ़ती लागत के कारण प्याज उगाना बेहद महंगा हो गया है. दूसरी तरफ बाजार में इसके दाम बेहद कम हो गए हैं. पुणे जिले के किसान भाऊसाहेब जगताप का कहना है कि वह मंडी में प्‍याज को 4 से 5 रुपये प्रति किलो के रेट पर बेचने के ल‍िए मजबूर हैं. इसे उगाने में 12 रुपये प्रति किलो से ज्यादा का खर्च आया है. सभी पेमेंट करने के बाद किसानों की जेब खाली रह जाती है. देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी, नासिक की लासलगांव एपीएमसी में इस साल फरवरी से ही कीमत में लगातार ग‍िरावट देखी जा रही है.

कम से कम 18 रुपये किलो का रेट मिलना जरूरी

बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि इस संकट के पीछे बंपर पैदावार, घरेलू ड‍िमांड में कमी, निर्यात में आई रुकावट और बारिश से खराब हुई फसल का मंड‍ियों में एक साथ आना है. सोलापुर मंडी में एक साल पहले प्याज 2,500 से 3,000 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल बिकता था. अब प्‍याज के दाम ग‍िरकर 100 से 1,700 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल रह गए. किसानों को अपनी लागत निकालने और कुछ प्रॉफ‍िट कमाने के लि‍ए कम से कम 18 रुपये प्रति किलो का रेट मिलना जरूरी है.