प्‍याज उत्‍पादक क‍िसानों का आरोप, चुनाव के चलते जानबूझकर कीमतें कम रख रही सरकार
Onion Price Update: प्‍याज की कीमतें खुदरा बाजार में नॉर्मल बनी हुई हैं. इस पर प्‍याज क‍िसानों का कहना है क‍ि उन्‍हें लगातार नुकसान हो रहा है. उत्‍पादक क‍िसानों के एसोसिएशन की तरफ से कहा गया क‍ि सरकार चुनाव के मद्देजनर जानबूझकर कीमत को कम रख रही है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:48 PM IST
Onion Price: महाराष्‍ट्र स्टेट ओन‍ियर ग्रोवर्स एसोसिएशन की तरफ से केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया है क‍ि आगामी चुनावों को ध्‍यान में रखकर सरकार प्याज की कीमतें जानबूझकर कम रख रही है. इससे किसान लोन के जाल में फंस रहे हैं. एसोसिएशन के फाउंडर चेयनमैन भरत डिघोले ने कहा कि सरकार खरीद रोककर, निर्यात पर रोक लगाकर और इम्‍पोर्ट लाइसेंस देकर प्याज की कीमत दबा रही है.

चुनाव से पहले सस्‍ते में प्‍याज मुहैया कराना मकसद

एसोसिएशन की तरफ से कहा गया क‍ि बिहार और दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले सरकार का मकसद सस्ते रेट पर प्याज उपलब्ध कराना है. डिघोले ने आरोप लगाया कि मतदाताओं को खुश रखने के लिए सरकार किसानों को कर्ज के जाल में धकेल रही है. उन्होंने बताया क‍ि न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष किसानों के साथ खड़ा है.

एकजुट होकर आवाज उठाने की चेतावनी
डिघोले ने यह भी आरोप लगाया कि प्याज सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि रूरल इकोनॉमी की रीढ़ है. फिर भी सरकार राजनीतिक फायदे के लिए किसानों के हित की बलि चढ़ा रही है. उन्‍होंने देते हुए कहा क‍ि यद‍ि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्‍य, सही भंडारण की सुविधा और निर्यात का कोई स्थायी तरीका नहीं दिया गया तो उनके गुस्से को रोका नहीं जा सकता. इस बार किसान चुप नहीं बैठेंगे. हम पूरे महाराष्ट्र में एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे.

ग‍िरकर 970 रुपये क्‍व‍िंटल पर आया रेट
उन्होंने बताया कि गुरुवार को नासिक ज‍िले की उमराणा एपीएमसी (कृषि उपज मंडी समिति) में प्याज की कीमत ग‍िरकर 970 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल पर आ गई. डिघोले ने बताया कि लासलगांव एपीएमसी में प्याज की कीमत 600 रुपये से 1906 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल के बीच रही. औसत कीमत 1,350 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल थी. उन्होंने पहले यह भी बताया क‍ि प्याज को पैदा करने में 2,200 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल से ज्‍यादा का खर्च आता है. ऐसे में इस रेट पर ब‍िक्री करने से क‍िसानों को लगातार नुकसान हो रहा है और वे कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

onion price

