आम लोगों को राहत देने की तैयारी, 19 शहरों में ₹35 किलो प्याज बेचेगी सरकार

ये कदम 25 अगस्त को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद उठाया गया है. बैठक में दिल्ली में प्याज और चीनी की उपलब्धता तथा कीमतों की समीक्षा की गई थी. बैठक में पाया गया था कि राजधानी में फिलहाल प्याज या चीनी की कोई कमी नहीं है. हालांकि, यह फैसला लिया गया कि अगर कीमतों में आगे और बढ़ोतरी होती है तो दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इसका अतिरिक्त बोझ आम लोगों पर न पड़े. जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की संस्था नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) से प्याज और चीनी की खरीद करेगी और राजधानी के अलग-अलग इलाकों में इन्हें उपलब्ध कराया जाएगा.