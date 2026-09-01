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आम लोगों को राहत देने की तैयारी, 19 शहरों में ₹35 किलो प्याज बेचेगी सरकार

केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों और सप्लाई की चिंता के बीच 19 शहरों में ₹35 प्रति किलो की दर से प्याज बेचने का फैसला किया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 01, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:46 PM IST
आम लोगों को राहत देने की तैयारी, 19 शहरों में ₹35 किलो प्याज बेचेगी सरकार
Image Credit: Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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