आम लोगों को राहत देने की तैयारी, 19 शहरों में ₹35 किलो प्याज बेचेगी सरकार

Onion Price Hike : देश के कई हिस्सों में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए रियायती दर पर प्याज की बिक्री का दायरा बढ़ा दिया है. अब 19 शहरों में प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है. हाल के हफ्तों में बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान के बाद प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. दिल्ली भी इस सरकारी हस्तक्षेप के दायरे में शामिल है. दिल्ली को केंद्र की ओर से 1,000 मीट्रिक टन प्याज उपलब्ध कराया जाएगा.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि ये प्याज शहर के सभी 13 जिलों में उचित मूल्य की दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से उपभोक्ताओं को 35 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा.
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— Consumer Affairs (@jagograhakjago) September 1, 2026
दिल्ली के प्रत्येक 13 जिलों में एक मोबाइल वैन तैनात की जाएगी. ये वैन अलग-अलग इलाकों में जाकर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध कराएंगी. इसका उद्देश्य ऐसे लोगों तक भी सस्ता प्याज पहुंचाना है. इनके लिए उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचना मुश्किल है. दिल्ली के अलावा लखनऊ, वाराणसी और जयपुर में भी मोबाइल वैन के माध्यम से 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज की बिक्री की जा रही है. वहीं, नोएडा में उपभोक्ता एनसीसीएफ के आउटलेट और मोबाइल वैन के जरिए रियायती प्याज खरीद सकते हैं.
फिलहाल दिल्ली के खुदरा बाजारों में प्याज करीब 50 से 60 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है. बढ़ती कीमतों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्याज की खरीद कर उसे उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में प्याज की किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी. सरकार प्याज की उपलब्धता और कीमतों पर लगातार नजर रख रही है, ताकि दिल्ली के लोगों को आवश्यक खाद्य वस्तुएं उचित और किफायती कीमतों पर मिलती रहें.
दिल्ली सरकार ने संबंधित विभाग को दिल्ली में पहुंचने वाले प्याज की आपूर्ति पर नजर रखने, स्टॉक को सही तरीके से बाजार तक पहुंचाने और जमाखोरी रोकने के निर्देश दिए हैं. जहां भी जरूरत होगी, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. सरकार का कहना है कि प्याज की उपलब्धता और कीमतों की लगातार निगरानी की जा रही है और कीमतों में तेज बढ़ोतरी या किसी भी तरह की कमी को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
ये कदम 25 अगस्त को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद उठाया गया है. बैठक में दिल्ली में प्याज और चीनी की उपलब्धता तथा कीमतों की समीक्षा की गई थी. बैठक में पाया गया था कि राजधानी में फिलहाल प्याज या चीनी की कोई कमी नहीं है. हालांकि, यह फैसला लिया गया कि अगर कीमतों में आगे और बढ़ोतरी होती है तो दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इसका अतिरिक्त बोझ आम लोगों पर न पड़े. जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की संस्था नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) से प्याज और चीनी की खरीद करेगी और राजधानी के अलग-अलग इलाकों में इन्हें उपलब्ध कराया जाएगा.