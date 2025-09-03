ऑनलाइन बस बुकिंग में बड़ा धोखा! उज्जैन-दिल्ली बस बीच रास्ते में खराब; रिफंड मांगने पर Redbus ने खड़े किए हाथ

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टिकट बुकिंग करने वाले यात्री अक्सर यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित होगी. लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल्ली जाने वाले एक यात्री का एक्सपीरियंस इस सोच को पूरी तरह गलत साबित करता है. न केवल बस रास्ते में खराब हो गई, बल्कि हादसे के बावजूद यात्रियों को न तो कोई दूसरी बस उपलब्ध कराई गई और न ही कोई मदद. हैरानी की बात तो यह रही कि रिफंड की मांग करने पर भी ऑनलाइन बुकिंग कंपनी रेडबस ने अपने हाथ खड़े कर दिए. रेडबस ने कहा कि र‍िफंड की कोई पॉल‍िसी नहीं है.

दरअसल, चिरंजीव नाम के एक शख्स ने बीते 26 अगस्त को रेडबस के जरिए ब्लूसिटी बस से उज्जैन-दिल्ली का टिकट बुक कराया था. बस को 27 अगस्त की सुबह 8:30 बजे दिल्ली पहुंचना था, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही निकली. बस रास्ते में मात्र 220 किमी चलने के बाद बेहद धीमी गति से बढ़ी और सुबह 6:30 बजे राजस्थान के टोंक जिले के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में चिरंजीव को सिर में गंभीर चोट भी लगी. बस स्टाफ की लापरवाही यहां साफ दिखाई दी. दुर्घटना स्थल पर यात्रियों को करीब एक घंटे तक बिना मदद के छोड़ दिया गया. न किसी दूसरी बस की व्यवस्था की गई और न ही घायल यात्री को प्राथमिक उपचार मिला.

रेडबस की लापरवाही पर सवाल

पीड़ित ने 29 अगस्त को रेडबस कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अधिकारियों का रवैया बेहद गैर-जिम्मेदाराना रहा. पहले 48 घंटे का समय मांगा गया, फिर भी जांच और समाधान के नाम पर टालमटोल जारी रही. चौंकाने वाली बात यह रही कि पूरी रेडबस की टीम इस हादसे से पूरी तरह अनजान थी. ये पहला मामला नहीं, ऐसे आए दिन मामले सामने आते हैं और सवारियों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यात्रियों के लिए सबक

यह मामला ऑनलाइन बस बुकिंग प्लेटफॉर्म्स की असलियत उजागर करता है. भरोसेमंद यात्रा का दावा करने वाली कंपनियां हादसों और खराब सेवाओं के समय यात्रियों को पूरी तरह बेसहारा छोड़ देती हैं. सवाल उठता है कि जब यात्रियों की सुरक्षा और समय की कोई गारंटी नहीं है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर आम जनता कैसे भरोसा करे?