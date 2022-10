Light Bill Fraud: ऑनलाइन बिजली बिल भरने वाले सावधान! एक क्लिक पर हो सकते हैं कंगाल

WhatsApp Electricity Bill: अगर आपके मोबाइल पर कोई एसएमएस (SMS) आया हैं जिसमें ये लिखा है कि बिजली बिल नहीं भरने पर आपके घर की बिजली काट दी जाएगी तो घबराइएगा नहीं. ये काम हैकर्स का हो सकता है, जिसमें बिजली बिल भरने के लिए आपको एक लिंक भेजा जाता है और जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं और आपके पैसे अकाउंट से साफ हो जाते हैं. इसलिए अगर आपको लाइट बिल, कैशबैक या ऑफर के लिए कोई मैसेज आए तो सावधान रहिए. साइबर एक्सपर्ट ऐसे मैसेज से बचने की सलाह दे रहे हैं. हाल ही में एसबीआई ने भी इसके बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है. आइए जानते हैं इस फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं.

ऐसा मैसेज आपको भी आया है, तो हो जाइए सावधान

कई यूजर्स को Whatsapp या SMS या अनजान नंबरों से मैसेज किए जा रहे हैं, जिनमें लिखा हुआ है कि उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, अगर वे तुरंत एक नंबर पर फोन नहीं करते हैं. एक मैसेज सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि प्रिय ग्राहक, आपकी बिजली आज रात 8.30 बजे डिसकनेक्ट कर दी जाएगी. क्योंकि आपके पिछले महीने का बिल अपडेट नहीं है. इस मैसेज में लिखा है कि कृपया तुरंत इस नंबर पर संपर्क करें. धन्यवाद.

SBI ने भी किया अलर्ट

Understand "YehWrongNumberHai"! Never call back or respond to such SMSs as these are scam to steal your personal/financial information. Stay Alert and #SafeWithSBI. #CyberJagrooktaDiwas#SBI #AmritMahotsav pic.twitter.com/5eHwDhh1yF

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) October 5, 2022