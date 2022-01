पेंशनर्स के लिए सरकार ने बनाया पोर्टल! अब पेंशन से जुड़ी शिकायतें झट से होंगी दूर, जानिए तरीका

नई दिल्ली: Online Portal for Pension Complaint: पेंशनधारकों के लिए काम की खबर है. अब आपको पेंशन से जुड़ी समस्याओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को पेंशन से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए सरकार ने एक खास ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) तैयार किया गया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने 'आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे' इस नए पोर्टल का ऐलान किया.

इस खास पोर्टल का नाम है 'रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल' जिसके जरिए पूर्व सैनिक अपनी शिकायत सीधे पूर्व सेनानी कल्याण विभाग (DESW) में दर्ज कर सकते हैं. राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा, 'मुझे रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल बनने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. इस पोर्टल का उद्देश्य ईएसएम की पारिवारिक पेंशन (Family Pension) से जुड़ी शिकायतों और उनके आश्रितों की शिकायतों का निवारण करना है. ये पोर्टल वर्तमान और भविष्य में सभी पेंशनभोगियों की मदद करेगा. इतना ही नहीं इस पोर्टल की मदद से पेंशनभोगियों के आश्रितों की शिकायतों का भी निवारण कर सकते हैं.'

I am happy to announce the setting up of Raksha Pension Shikayat Nivaran Portal designed to dedicatedly redress pension, including family pension-related grievances of ESM and their dependents for speedy redressal. The portal will enable to lodge grievances directly with DESW.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 14, 2022