दिव्यांगजन ध्यान दें! ट्रेन के आरक्षित कोच में बैठने के लिए जरूरी है ये कार्ड; रेलवे ने किया बड़ा ऐलान

Indian Railways : भारतीय रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों के लिए बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है. रेलवे ने कहा है कि अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के आरक्षित SLRD और LSLRD कोचों में केवल पात्र दिव्यांग यात्री ही सफर कर सकेंगे. रेलवे के अनुसार, वैध UDID (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) रखने वाले सभी दिव्यांगजन इन कोचों में यात्रा करने के हकदार हैं. इसके अलावा, वे दिव्यांग यात्री जिन्हें भारतीय रेलवे की ओर से रियायती किराया सुविधा दी गई है. उन्हें भी इन कोचों में सफर की अनुमति होगी.

किसे माना जाएगा प्रामाणिक यात्री?

रेलवे के मुताबिक, इन कोचों में यात्रा के लिए दो तरह के यात्रियों को मान्य माना जाएगा-

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दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPWD) द्वारा जारी वैध UDID कार्ड रखने वाले यात्री

भारतीय रेलवे से रियायती किराया सुविधा पाने वाले दिव्यांग यात्री

हालांकि, दोनों ही श्रेणी के यात्रियों के पास वैध टिकट या यात्रा अधिकार पत्र होना जरूरी है.

अनधिकृत यात्रियों पर होगी सख्त कार्रवाई

रेलवे ने कहा कि कई बार दिव्यांगों के लिए आरक्षित कोचों में अन्य यात्री कब्जा कर लेते हैं. इसे रोकने के लिए अब सख्ती की जाएगी. अगर कोई अनधिकृत व्यक्ति इन कोचों में यात्रा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. रेलवे के इस फैसले से दिव्यांग यात्रियों को आरक्षित कोचों में बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है.

दिव्यांग यात्री को यात्रियों की मास्टर लिस्ट में कैसे जोड़ें?

स्टेप 1: IRCTC यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें.

स्टेप 2: My Account मेन्यू के माय प्रोफाइल सेक्शन में उपलब्ध ऐड/मॉडिफाई मास्टर लिस्ट लिंक पर जाएं.

स्टेप 3: पैसेंजर टाइप विकल्प में पर्सन विथ डिसेबिलिटी/Escort रेडियो बटन चुनें.

स्टेप 4: ट्रेवल टाइप में पर्सन विथ डिसेबिलिटी रेडियो बटन चुनें और यात्री का विवरण भरें, जैसे नाम, जन्म तिथि, कन्सेशन कार्ड नंबर, ID कार्ड की वैधता तिथि आदि.

स्टेप 5: जानकारी को मास्टर लिस्ट में सेव करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें.

मास्टर लिस्ट मॉड्यूल में जोड़े गए सभी यात्री पैसेंजर लिस्ट विकल्प में दिखाई देंगे.

दिव्यांग व्यक्ति IRCTC की ई-टिकटिंग वेबसाइट पर रियायत कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, IRCTC eTicketing वेबसाइट पर टिकट बुक करने वाले दिव्यांग यात्रियों को किराए में रियायत दी जाती है.

स्टेप 1: IRCTC यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें.

स्टेप 2: लॉगिन के बाद यात्रा विवरण भरें और होम पेज पर पर्सन विथ डिसेबिलिटी कन्सेशन चेक बॉक्स चुनें, ताकि दिव्यांग रियायत के साथ बुकिंग की जा सके. पुष्टि के लिए एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा. आगे बढ़ने के लिए Ok पर क्लिक करें.

स्टेप 3 : सर्च बटन पर क्लिक करें और अगले पेज पर मनचाही ट्रेन चुनें.

स्टेप 4: चुनी गई ट्रेन के लिए चेक अवेलेबिलिटी एंड फेयर बटन पर क्लिक करें, फिर बुक नाउ बटन दबाएं.

स्टेप 5: इसके बाद पैसेंजर इनपुट पेज खुलेगा, जहां आप दिव्यांग यात्री का विवरण मैन्युअली भर सकते हैं या ऐड/मॉडिफाई मास्टर लिस्ट सेक्शन में बनाई गई सेव्ड पैसेंजर लिस्ट से जानकारी ले सकते हैं.

स्टेप 6: जानकारी भरने के बाद रिव्यु बुकिंग पेज दिखाई देगा. यहां डिटेल ध्यान से जांचें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके पेमेंट पेज पर जाएं.

पेमेंट पेज पर अपनी पसंद का भुगतान विकल्प चुनें. भुगतान विकल्प पेज के बीच बाईं ओर उपलब्ध होंगे. चुने गए विकल्प के Pay Now बटन पर क्लिक करें. जिसके बाद आप बैंक पेज पर पहुंच जाएंगे. बैंक पेज पर सफल भुगतान के बाद बुकिंग कन्फर्मेशन पेज पर यात्री और यात्रा से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी.