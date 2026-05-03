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OPEC+ ने ऑयल प्रोडक्‍शन बढ़ाने का ल‍िया फैसला, बाजार में क्रूड ऑयल बढ़ने का भारत पर क्‍या होगा असर?

भारत अपनी लगभग 85% तेल जरूरतें आयात करता है. इसलिए ऐसे फैसलों का सीधा असर यहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. अगर उत्पादन बढ़ने से कीमतों में स्थिरता आती है, तो पेट्रोल और डीजल के दाम नियंत्रित रह सकते हैं.

|Last Updated: May 03, 2026, 09:34 PM IST
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OPEC+ ने ऑयल प्रोडक्‍शन बढ़ाने का ल‍िया फैसला, बाजार में क्रूड ऑयल बढ़ने का भारत पर क्‍या होगा असर?

OPEC+ to Hikes Oil Production :  तेल प्रोडक्शन ग्रुप OPEC+ ने जून महीने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन कोटा में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. ये निर्णय ऐसे वक्त आया है जब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने हाल ही में संगठन से अलग होने की घोषणा की है. ग्रुप के सात प्रमुख सदस्य- अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत, ओमान, रूस और सऊदी अरब ने मिलकर जून में लगभग 1.88 लाख बैरल प्रतिदिन (bpd) उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है. इस फैसले से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता बढ़ सकती है. इसका असर भारत के आयात पर भी दिख सकता है.

OPEC+ का कहना है कि यह कदम तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है. हालांकि, UAE के अलग होने के फैसले ने संगठन के भीतर लंबे समय से चल रही असहमति को उजागर कर दिया है.

चुनौतियां अभी भी बरकरार

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विशेषज्ञों के मुताबिक, उत्पादन बढ़ाने की ये घोषणा नई नहीं है. मार्च और अप्रैल में भी इसी तरह उत्पादन बढ़ाया गया था. लेकिन असल समस्या यह है कि कई देश अपने तय कोटे के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं. इससे ये बढ़ोतरी कागजों तक सीमित रह सकती है.

होर्मुज का संकट

ईरान और इजरायल के बीच टकराव ने हालात को और जटिल बना दिया है. होर्मुज में तनाव के चलते तेल सप्लाई प्रभावित हुई है. इससे अतिरिक्त उत्पादन का पूरा फायदा वैश्विक बाजार तक नहीं पहुंच पा रहा. एनर्जी सेक्टर की रिसर्च कंपनी Rystad एनर्जी के विश्लेषकों का मानना है कि ये फैसला सिर्फ उत्पादन बढ़ाने का नहीं, बल्कि एक संदेश भी है कि UAE के बाहर होने के बावजूद OPEC+ की पकड़ बाजार पर बनी हुई है.

भारत पर क्या होगा असर?

भारत अपनी लगभग 85% तेल जरूरतें आयात करता है. इसलिए ऐसे फैसलों का सीधा असर यहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. अगर उत्पादन बढ़ने से कीमतों में स्थिरता आती है, तो पेट्रोल और डीजल के दाम नियंत्रित रह सकते हैं. हालांकि, क्षेत्रीय तनाव और सप्लाई बाधाएं इस संतुलन को प्रभावित भी कर सकती हैं.

कब से शुरू हुई समस्या?

28 फरवरी से शुरू हुए ईरान युद्ध और इसके चलते होर्मुज के बंद होने से OPEC+ के सदस्य सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई के तेल निर्यात पर गंभीर असर पड़ा है. युद्ध से पहले यही देश समूह में ऐसे थे जो उत्पादन बढ़ाने की क्षमता रखते थे. लेकिन खाड़ी क्षेत्र के तेल अधिकारियों और वैश्विक ट्रेडर्स का कहना है कि सप्लाई को सामान्य होने में कई हफ्ते, बल्कि महीनों का समय लग सकता है. इस सप्लाई बाधा के कारण कच्चे तेल की कीमतें चार साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं. ये 125 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई हैं. एनालिस्ट का अनुमान है कि एक से दो महीने में जेट फ्यूल की व्यापक कमी हो सकती है और वैश्विक महंगाई में भी तेज उछाल देखने को मिल सकता है. OPEC की पिछले महीने जारी रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च में OPEC+ देशों का कुल कच्चा तेल उत्पादन घटकर औसतन 35.06 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया. ये फरवरी की तुलना में 7.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम है.

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OPEC+ Hikes Oil Production

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