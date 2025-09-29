Advertisement
Oil Output Hike: तेल महंगा या सस्ता? OPEC+ देशों का प्‍लान, नए फैसले का भारत पर क्या होगा असर?

नवंबर के प्रोडक्शन पर निर्णय लेने के लिए आठ OPEC+ देश 5 अक्टूबर को एक ऑनलाइन बैठक करेंगे. OPEC+ दुनिया के लगभग आधे तेल का प्रोडक्शन करता है और इसमें पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, रूस और अन्य सहयोगी देश शामिल हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 10:08 AM IST
Oil Output Hike : अगला संडे यानी 5 अक्टूबर भारत के ल‍िहाज से बेहद महत्‍वपूर्ण है. रूस समेत 21 देशों वाला OPEC+ कच्‍चे तेल (क्रूड) के उत्‍पादन में बढ़ोतरी पर फैसला लेने वाला है. इस मामले की  जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक, OPEC+ अगले रविवार को अपनी बैठक में तेल प्रोडक्शन को कम से कम 1,37,000 बैरल प्रति दिन बढ़ाने की मंजूरी दे सकता है. इसका कारण ये है कि बढ़ती हुई तेल की कीमतें इस समूह को बाजार में अपनी हिस्सेदारी फिर से बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं.

प्रोडक्शन कटौती की रणनीति को बदल दिया

OPEC+ ने अप्रैल में अपनाई गई प्रोडक्शन कटौती की रणनीति को बदल दिया है और अब तक प्रोडक्शन  को 2.5 मिलियन बैरल प्रति दिन से अधिक बढ़ा चुका है. यह लगभग दुनिया की कुल मांग का 2.4% है. इस कदम का उद्देश्य बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दबाव के बाद तेल की कीमतों को कम करना भी है. हाल ही में तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं.

5 अक्टूबर को होगी ऑनलाइन मीटिंग 

नवंबर के प्रोडक्शन पर निर्णय लेने के लिए आठ OPEC+ देश 5 अक्टूबर को एक ऑनलाइन बैठक करेंगे. OPEC+ दुनिया के लगभग आधे तेल का प्रोडक्शन करता है और इसमें पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, रूस और अन्य सहयोगी देश शामिल हैं.

यह भी पढ़ें : RBI ब्‍याज दर पर फ‍िर दे सकता है खुशखबरी, महंगाई भी रहेगी कम; SBI ने जताई उम्‍मीद

तेल की कीमतों में क्या बदलाव आया है?

साल की शुरुआत में तेल की कीमतें 80 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 60-70 डॉलर प्रति बैरल के बीच सीमित दायरे में रही हैं, लेकिन अप्रैल में OPEC द्वारा प्रोडक्शन बढ़ाने की शुरुआत के बाद से ये कीमतें 60-70 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में रही हैं. शुक्रवार को कीमतें 1 अगस्त के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं और 70 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर थी. इस गिरावट को रूस के एनर्जी इंफ्रा पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बल मिला, जिससे दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक रूस से तेल रिफाइनिंग और शिपमेंट बाधित हुए.

OPEC+ ने संयुक्त अरब अमीरात को अप्रैल से सितंबर के बीच 300,000 बैरल प्रति दिन उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी थी. सूत्रों के मुताबिक, 5 अक्टूबर को होने वाली बैठक में नवंबर में उत्पादन बढ़ोतरी पर भी विचार किया जाएगा, जो अक्टूबर जैसी बढ़ोतरी, यानी कम से कम 137,000 बैरल प्रति दिन, हो सकती है. हालांकि, अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है.

(न्यूज़ एजेंसी रायटर्स के इनपुट के साथ)

 

