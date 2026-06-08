Crude Oil Production: मिडिल ईस्ट में पिछले तीन महीने से चल रहे तनाव से क्रूड ऑयल और एलपीजी की सप्लाई चेन टूट गई. सप्लाई प्रभावित होने का असर यह हुआ कि क्रूड के दाम चढ़कर 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए. हालांकि, अब रेट गिरकर 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे चल रहे हैं. इस बीच तेल का प्रोडक्शन करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस (OPEC+) ने दुनियाभर में चल रही उथल-पुथल के बीच बड़ा फैसला किया है. अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बावजूद, ओपेक प्लस (OPEC+) ने लगातार चौथी बार तेल प्रोडक्शन के टारगेट को बढ़ाने की मंजूरी दी है.
रॉयटर्स की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार ओपेक प्लस की तरफ से लिये गए फैसले के तहत जुलाई से तेल प्रोडक्शन में रोजाना 1,88,000 बैरल (bpd) की बढ़ोतरी की जाएगी. इसको लेकर हुई बैठक में रूस और सऊदी अरब सहित ओपेक प्लस (OPEC+) के सात अहम देशों ने हिस्सा लिया. इस दौरान मार्केट में धीरे-धीरे तेल की सप्लाई बढ़ाने पर सहमति बनी. प्रोडक्शन में की जाने वाली यह बढ़ोतरी उतनी ही है, जितनी जून महीने के लिए की गई थी. इससे पहले अप्रैल और मई में रोजाना 2,06,000 बैरल की बढ़ोतरी लागू की गई थी.
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के ओपेक प्लस (OPEC+) से बाहर होने के बाद जून के टारगेट में कुछ कटौती की गई थी. ओपेक देशों की तरफ से यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब दुनिया के अहम समुद्री मार्ग 'होर्मुज स्ट्रेट' के बंद होने से तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है. इस टकराव के बाद दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा तेल सप्लाई क्राइसिस खड़ा हो गया है. इसके चलते सऊदी अरब जैसे बड़े देश भी फरवरी के आखिर से अपने कस्टमर की डिमांड को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं.
ओपेक प्लस की तरफ से भले ही प्रोडक्शन का कोटा बढ़ाने का ऐलान किया गया हो. लेकिन हकीकत यह है कि इन देशों का तेल प्रोडक्शन अभी भी तय टारगेट से काफी पीछे चल रहा है. ओपेक के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी में संगठन का कुल प्रोडक्शन 4.27 करोड़ बैरल प्रतिदिन था, वहीं खाड़ी देशों से एक्सपोर्ट पर असर पड़ने के बाद यह अप्रैल में गिरकर 3.31 करोड़ बैरल प्रतिदिन पर आ गया. बाजार के जानकारों का कहना है कि जब तक होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता पूरी तरह नहीं खुल जाता, तब तक ओपेक प्लस की तरफ से प्रोडक्शन बढ़ाने के फैसले का कोई असर नहीं दिखेगा.
ओपेक प्लस (OPEC+) की तरफ से क्रूड का उत्पादन बढ़ाने से कीमत में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है. भारत अपनी जरूरत का करीब 85% क्रूड ऑयल विदेशों से आयात करता है. ऐसे में ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ना और कीमत का काबू में रहना इंडियन इकोनॉमी के लिए जरूरी है. ग्लोबल मार्केट में क्रूड के दाम नीचे आने से देश के अंदर पेट्रोल-डीजल के रेट स्थिर रखने में मदद मिलेगी. तेल की कीमतें कम होने से देश का इम्पोर्ट बिल घटेगा. इससे भारत का व्यापार घाटा कम होगा और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत स्थिति में रहेगा.