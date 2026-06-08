ओपेक प्‍लस की तरफ से भले ही प्रोडक्‍शन का कोटा बढ़ाने का ऐलान क‍िया गया हो. लेकिन हकीकत यह है कि इन देशों का तेल प्रोडक्‍शन अभी भी तय टारगेट से काफी पीछे चल रहा है. ओपेक के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी में संगठन का कुल प्रोडक्‍शन 4.27 करोड़ बैरल प्रतिदिन था, वहीं खाड़ी देशों से एक्‍सपोर्ट पर असर पड़ने के बाद यह अप्रैल में ग‍िरकर 3.31 करोड़ बैरल प्रत‍िद‍िन पर आ गया. बाजार के जानकारों का कहना है क‍ि जब तक होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता पूरी तरह नहीं खुल जाता, तब तक ओपेक प्लस की तरफ से प्रोडक्‍शन बढ़ाने के फैसले का कोई असर नहीं दिखेगा.