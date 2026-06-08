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OPEC+ का 'मेगा प्लान', क्राइस‍िस के बीच चौथी बार बढ़ेगा तेल प्रोडक्‍शन; भारत पर क्‍या होगा असर?

Opec Plus Oil Production: तेल का प्रोडक्‍शन करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस (OPEC+) की तरफ से लगातार चौथी बार तेल उत्‍पादन बढ़ाने का फैसला क‍िया गया है. ओपेक प्लस की मीट‍िंग के दौरान रोजाना 1,88,000 बैरल का प्रोडक्‍शन बढ़ाने का फैसला क‍िया गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 08, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:25 AM IST
OPEC+ का 'मेगा प्लान', क्राइस‍िस के बीच चौथी बार बढ़ेगा तेल प्रोडक्‍शन; भारत पर क्‍या होगा असर?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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