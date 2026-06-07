/OPEC+ Meeting: होर्मुज तनाव के बावजूद OPEC+ ने लगातार चौथी बार बढ़ाया प्रोडक्शन कोटा; जानिए भारत पर क्या होगा इसका असर?

रविवार को 7 सदस्य देशों ने जुलाई से उत्पादन लक्ष्य में 1.88 लाख बैरल प्रतिदिन की और ग्रोथ करने का फैसला किया है. ओपेक के बयान के मुताबिक, ये बढ़ोतरी जून में की गई ग्रोथ के बराबर है. मई और अप्रैल में ये बढ़ोतरी 2.06 लाख बैरल प्रतिदिन थी. लेकिन, UAE के बाहर होने को ध्यान में रखते हुए इसे बाद में समायोजित किया गया. शुक्रवार को तेल की कीमतें गिरकर लगभग 93 डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं थी क्योंकि व्यापारियों को भरोसा होने लगा कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के और बढ़ने की संभावना कम हो रही है. युद्ध शुरू होने से पहले तेल की कीमतें करीब 72 डॉलर प्रति बैरल थीं.