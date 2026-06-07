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OPEC+ Meeting: होर्मुज तनाव के बावजूद OPEC+ ने लगातार चौथी बार बढ़ाया प्रोडक्शन कोटा; जानिए भारत पर क्या होगा इसका असर?

युद्ध के चलते होर्मुज से तेल आपूर्ति बाधित हुई है. इससे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आपूर्ति संकट पैदा हो गया है. सऊदी अरब सहित OPEC+ के प्रमुख सदस्य फरवरी के अंत से ग्राहकों की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 07, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:10 PM IST
OPEC+ Meeting: होर्मुज तनाव के बावजूद OPEC+ ने लगातार चौथी बार बढ़ाया प्रोडक्शन कोटा; जानिए भारत पर क्या होगा इसका असर?
Image Credit: Source : X/reuters

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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