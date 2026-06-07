/OPEC+ Meeting: होर्मुज तनाव के बावजूद OPEC+ ने लगातार चौथी बार बढ़ाया प्रोडक्शन कोटा; जानिए भारत पर क्या होगा इसका असर?

OPEC+ Meeting: रविवार (7 जून) को OPEC+ यानी ऑर्गनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने लगातार चौथे महीने अपने ऑयल प्रोडक्शन टारगेट में बढ़ोतरी करने पर सहमति जताई है. हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण ग्रुप के कई सदस्य देश अभी भी प्रोडक्शन बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं. युद्ध के चलते होर्मुज से तेल आपूर्ति बाधित हुई है. इससे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आपूर्ति संकट पैदा हो गया है. सऊदी अरब सहित OPEC+ के प्रमुख सदस्य फरवरी के अंत से ग्राहकों की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं.
इस बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के लगभग 60 वर्षों बाद ओपेक छोड़ने से समूह की चुनौतियां और बढ़ गई हैं.
OPEC और रूस सहित सहयोगी प्रोडक्शन करने वाले देशों के समूह OPEC+ के सात प्रमुख सदस्यों ने अप्रैल से जून के बीच अपने उत्पादन कोटा में लगभग 6 लाख बैरल प्रतिदिन की ग्रोथ की थी. खाड़ी देशों द्वारा निर्यात में कटौती के कारण ग्रुप का कुल उत्पादन गिर गया है. ओपेक के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में उत्पादन घटकर 3.319 करोड़ बैरल प्रतिदिन रह गया, जबकि फरवरी में ये 4.277 करोड़ बैरल प्रतिदिन था.
रविवार को 7 सदस्य देशों ने जुलाई से उत्पादन लक्ष्य में 1.88 लाख बैरल प्रतिदिन की और ग्रोथ करने का फैसला किया है. ओपेक के बयान के मुताबिक, ये बढ़ोतरी जून में की गई ग्रोथ के बराबर है. मई और अप्रैल में ये बढ़ोतरी 2.06 लाख बैरल प्रतिदिन थी. लेकिन, UAE के बाहर होने को ध्यान में रखते हुए इसे बाद में समायोजित किया गया. शुक्रवार को तेल की कीमतें गिरकर लगभग 93 डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं थी क्योंकि व्यापारियों को भरोसा होने लगा कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के और बढ़ने की संभावना कम हो रही है. युद्ध शुरू होने से पहले तेल की कीमतें करीब 72 डॉलर प्रति बैरल थीं.
ये सात देश 2023 में लागू की गई 16.5 लाख बैरल प्रतिदिन की उत्पादन कटौती को धीरे-धीरे समाप्त करने की प्रक्रिया के तहत उत्पादन बढ़ा रहे हैं. उस समय यूएई भी इस समूह का हिस्सा था. रॉयटर्स के मुताबिक, जुलाई से इन सात देशों के पास मूल कटौती में से लगभग 5.67 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन वापस बाजार में लाने का लक्ष्य बाकी है, जिसमें 1 मई से UAE के बाहर होने को भी शामिल किया गया है.
अगर OPEC+ अगस्त और सितंबर में भी लगभग 1.88 लाख बैरल प्रतिदिन की मासिक बढ़ोतरी जारी रखता है, तो सितंबर के अंत तक पूरी कटौती समाप्त हो सकती है. रविवार की बैठक में शामिल सात देशों में सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाखस्तान, रूस और ओमान शामिल थे. हाल के वर्षों में केवल यही देश और यूएई (जब तक वह सदस्य था) समूह की उत्पादन नीति से जुड़े फैसले लेते रहे हैं.
OPEC+ द्वारा तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला भारत के लिए मिले-जुले रिजल्ट देखने को मिलेंगे. असर काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि होर्मुज में स्थिति सामान्य होती है या नहीं.
1. तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है
भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है. अगर OPEC+ का अतिरिक्त प्रोडक्शन वास्तव में बाजार तक पहुंचता है, तो वैश्विक सप्लाई बढ़ेगी और कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है. इससे भारत का आयात बिल घट सकता है.
2. पेट्रोल-डीजल महंगे होने का खतरा अभी बरकरार
अगर होर्मुज में तनाव जारी रहता है और तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित रहती है, तो उत्पादन बढ़ाने के बावजूद सप्लाई बाधित रह सकती है. ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा बना रह सकता है. इसका असर भारत में ईंधन कीमतों पर पड़ सकता है.