मिडिल ईस्ट में जंग और तेल का समीकरण; ईरान संकट के बीच OPEC+ का बड़ा दांव, सप्लाई बढ़ाने का फैसला

OPEC+ Hikes Oil Production : मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच OPEC+ मेंबर्स ने रविवार को तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति जता दी है. ये फैसला अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों और तेहरान की जवाबी कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तेल शिपमेंट प्रभावित होने की स्थिति में लिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, OPEC+ ने 2,06,000 बैरल प्रतिदिन (bpd) उत्पादन बढ़ाने पर सहमति बनाई है. इससे पहले 1,37,000 bpd से लेकर 5,48,000 bpd तक के विकल्पों पर चर्चा हुई थी. OPEC+ तेल कार्टेल के खास सदस्यों ने ईरान पर US और इजराइली हमलों के बाद प्रोडक्शन कोटा में उम्मीद से अधिक बढ़ोतरी की घोषणा की है. अलायंस में आठ सदस्यों वाले V8 (वॉलंटरी एट) ग्रुप में, जिसमें खास तेल प्रोड्यूसर सऊदी अरब और रूस शामिल हैं.

होर्मुज स्ट्रेट में दहशत

ईरान की चेतावनी के बाद शनिवार से होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के जरिए होने वाली तेल, गैस और अन्य शिपमेंट लगभग रुक गई है. ये मार्ग दुनिया के कुल तेल ट्रांजिट का 20% से ज्यादा हिस्सा संभालता है. इसलिए यहां व्यवधान का सीधा असर वैश्विक बाजार पर पड़ रहा है.

सीमित स्पेयर कैपेसिटी बनी चुनौती

विश्लेषकों का कहना है कि OPEC+ के पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमता सीमित है. इस संगठन के लीडर सऊदी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास ही कुछ हद तक अतिरिक्त क्षमता है. लेकिन खाड़ी क्षेत्र में नेविगेशन सामान्य होने तक उनके लिए भी निर्यात बढ़ाना आसान नहीं होगा. सूत्रों के अनुसार, रियाद हाल के हफ्तों में संभावित अमेरिकी हमलों को देखते हुए उत्पादन और निर्यात बढ़ा रहा था.

तेल कीमतों में उछाल

तनाव बढ़ने की आशंका के बीच शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड 1.73 डॉलर (2.45%) बढ़कर 72.48 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ, ये जुलाई के बाद का उच्चतम स्तर है. वहीं, अमेरिकी WTI क्रूड 1.81 डॉलर (2.78%) चढ़कर 67.02 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. बता दें कि अगर युद्ध बढ़ता है तो तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं. Barclays के एनालिस्ट ने भी इसी तरह की आशंका जताई है. हालांकि, सऊदी अरब के अलावा अन्य देशों में उत्पादन क्षमता सीमित होने से बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी का असर बाजार पर सीमित ही रहेगा.

आठ देशों की बैठक

रविवार की बैठक में OPEC+ के मेंबर में सऊदी अरब, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, कजाकिस्तान, कुवैत, इराक, अल्जीरिया और ओमान शामिल थे. हाल के वर्षों में प्रोडक्शन कोटे से जुड़े अधिकांश फैसले इन्हीं देशों ने किए हैं. इन आठ देशों ने अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच करीब 29 लाख बैरल प्रतिदिन प्रोडक्शनकोटा बढ़ाया था. ये वैश्विक मांग का लगभग 3% है. हालांकि, मौसमी कमजोरी को देखते हुए जनवरी से मार्च 2026 तक बढ़ोतरी पर विराम लगाया गया था.