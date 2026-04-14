हर दिन ₹4000 करोड़ का नुकसान, फिर भी होर्मुज को क्यों नहीं खोल रहा है ईरान? ट्रंप ने बैठे-बिठाए बढ़ा दी भारत की टेंशन

Iran on Strait of Hormuz: मिडिल ईस्ट की जंग अब जलयुद्ध में बदल चुकी है. अमेरिका और ईरान अब समंदर में लड़ रहे हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका और ईरान आमने-सामने हैं. दोनों इस रास्ते पर अपने-अपने तरीके से पाबंदियां लगा रहे हैं. ईरान की जिद है कि वो होर्मुज पर टोल टैक्स वसूलेगा, वहीं अब अमेरिका इस बात पर आमादा हो गया है कि वो ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी और हॉर्मुज को ब्लॉक कर ईरान को आर्थिक चोट देगा. ईरान और अमेरिका दोनों में से कोई भी इसपर पीछे हटने को तैयार नहीं है. अमेरिका की लाख कोशिशों और दबाव के बावजूद ईरान होर्मुज पर पीछे नहीं हट रहा है. होर्मुज पर ईरान की पहरेदारी से उसके फायदे और अमेरिका की नाकेबंदी से ईरान के नुकसान का गुणा गणित समझते हैं. वहीं इससे भारत की बढ़ने वाली टेंशन को भी समझना जरूरी है .

ईरान क्यों नहीं खोलना चाहता है होर्मुज ?

ईरान युद्ध की मार झेल रहा है. अमेरिका और इजरायल की मिसाइलों ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है. होर्मुज पर पहरेदारी लगाकर ईरान मोटी कमाई कर रहा है. वो इस टोल के जरिए युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश में है. प्रति बैरल 1 डॉलर की टोल टैक्स वसूली कर हर दिन करीब 21.5 मिलियन डॉलर की कमाई कर लेता है. अगर सालाना कमाई की बात करें तो होर्मुज पर सिर्फ टोल की मदद से वो 70 से 80 बिलियन डॉलर तक की कमाई कर सकता है. ईरान इस रकम को देखते हुए इसे अपने अधिकार से बाहर नहीं देना चाहता है. वहीं दूसरी वजह कूटनीतिक है. ईरान समझ चुका है कि होर्मुज की वो नब्ज है, जिसे दबाकर वो अमेरिका को काबू कर सकता है. मिडिल ईस्ट में धौंस कायम कर सकता है. दुनिया का 20 फीसदी तेल जिस रास्ते से होकर गुजरता है, उस पर ईरान ने पहरा बिठाकर अमेरिका के खिलाफ खुद को ताकतवर साबित कर दिया है.

ईरान पर अमेरिका की नाकेबंदी से ईरान को कितना नुकसान ?

ईरान को जवाब देने के लिए ट्रंप ने ईरान को उसी के तरीके से मात देने का तरीका खोज लिया है. ट्रंप ईरान के बंदरगाहों को घेर रहे हैं. होर्मुज के बाहर अमेरिका की नाकेबंदी कर रहे हैं. उन देशों को खुली धमकी दे रहे हैं, जो ईरान को टोल टैक्स लेकर होर्मुज पार करने की कोशिशों में लगे हैं. ईारन के तेल सप्लाई को ठप करने की कोशिश की जा रही है. समंदर में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं. 15 से अधिक वॉरशिप होर्मुज के आसपास मंडरा रहे हैं. ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर कोई ईरानी जहाज पास आए,तो उसे तुरंत तबाह कर दिया जाएगा. अमेरिका की इस नाकेबंदी से ईरान को हर दिन लगभग 435 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा. भारतीय करेंसी में देखें तो हर दिन ईरान को करीब 4081 करोड़ रुपये का नुकसान होगा.

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ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश में ट्रंप, निर्यात को बड़ा झटका

होर्मुज पर नाकेबंदी कर अमेरिका ईरान की कमर तोड़ने की तैयारी कर रहा है. अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के साथ-साथ ईरान के पोर्ट्स और समुद्री किनारों पर अमेरिका पहरा बिठा रहा है, ताकि ईरान के निर्यात को रोका जा सके. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी घेराबंदी से ईरान के निर्यात को करीब 25 अरब रुपये का नुकसान होगा. फाउडेशन ऑफ डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के मुताबिक इस घेराबंदी से ईरान के तेल निर्यात को झटका लगा है. फिलहाल ईरान रोज 15 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है, जिसका 90 फीसदी फारस की खाड़ी से होकर गुजरता है. अमेरिका की नाकेबंदी निर्यात के लिए रोड़ा बन सकता है, जिसका सीधा असर ईरान के कैश फ्लो पर पड़ेगा. ईरान की कमाई का 80%, कुल GDP का लगभग एक चौथाई हिस्सा तेल और गैस से आता है. अमेरिका के इस कदम से ईरान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी. हालांकि अमेरिका के लिए ये घेराबंदी इतना आसान नहीं है. इतने बड़े इलाके पर पाबंदी लगाने के लिए अमेरिका को बड़ी संख्या में युद्धपोतों की जरूरत होगी.

भारत की टेंशन बढ़ाएंगे ट्रंप

होर्मुज पर बढ़ते तकरार का असर भारत पर भी होगा. भारत की जरूरत का 60 से 65 फीसदी तेल और 90 फीसदी गैस होर्मुज के रास्ते से आता है. ईरान पर घेराबंदी बढ़ने से सप्लाई प्रभावित होगी. हाल ही में भारत ने 7 सालों के बाद ईरान से 6 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है. होर्मुज टेंशन के बीच ईरानी तेल एक नया विकल्प बनकर उभरा है. इस प्रतिबंध से ईरान को झटका लगेगा. कच्चे तेल के अलावा पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा. यानी तेल संकट को ट्रंप अपने इस कदम से और भड़का देंगे.