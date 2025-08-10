पेट्रोल पंप खोलना होगा आसान! सरकार ने बदले नियम, अब लाइसेंस लेना होगा बच्चों का खेल; जानिए पूरी डिटेल
Advertisement
trendingNow12875097
Hindi Newsबिजनेस

पेट्रोल पंप खोलना होगा आसान! सरकार ने बदले नियम, अब लाइसेंस लेना होगा बच्चों का खेल; जानिए पूरी डिटेल

अगर आप पेट्रोल पंप खोलने का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आई है. अब पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेने के लिए पहले जैसी भारी-भरकम शर्तों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा. 

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 06:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेट्रोल पंप खोलना होगा आसान! सरकार ने बदले नियम, अब लाइसेंस लेना होगा बच्चों का खेल; जानिए पूरी डिटेल

अगर आप पेट्रोल पंप खोलने का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आई है. अब पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेने के लिए पहले जैसी भारी-भरकम शर्तों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा. सरकार पेट्रोल पंप खोलने के नियम और आसान करने जा रही है, जिससे न केवल बड़े कॉरपोरेट्स बल्कि मझोले और नए एंटरप्रेन्योर भी इस बिजनेस में उतर सकेंगे. यह बदलाव भारत जैसे तेजी से बढ़ते ईंधन बाजार में बड़े गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं.

दरअसल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने मौजूदा गाइडलाइंस की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो 2019 में बदले गए नियमों को और सरल बनाने पर विचार करेगी. इस कदम के पीछे सरकार का मकसद है- ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देना और डिकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन घटाने) के टारगेट के साथ पॉलिसी को संरेखित करना.

2019 में हुए थे बड़े बदलाव
2019 से पहले, पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेने के लिए कंपनी को हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग, पाइपलाइन या एलएनजी टर्मिनल में कम से कम 2000 करोड़ रुपये का इन्वेस्ट करना जरूरी था. लेकिन 2019 में सरकार ने ये नियम ढीले करते हुए कहा कि रिटेल (खुदरा) में पेट्रोल-डीजल बेचने के लिए कंपनी की नेटवर्थ कम से कम 250 करोड़ रुपये होनी चाहिए. रिटेल और बल्क दोनों में बिक्री के लिए न्यूनतम नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये तय की गई. संचालन शुरू करने के 3 साल के भीतर एक वैकल्पिक ईंधन (CNG, LNG, बायोफ्यूल या EV चार्जिंग) का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना अनिवार्य. 100 रिटेल आउटलेट्स में से कम से कम 5% ग्रामीण इलाकों में खोलना जरूरी.

अब और आसान होंगे नियम
सरकार की नई समिति, जिसका नेतृत्व बीपीसीएल के पूर्व मार्केटिंग डायरेक्टर सुखमल जैन कर रहे हैं, यह आकलन करेगी कि मौजूदा ढांचा ऊर्जा सुरक्षा, मार्केट एफिशिएंसी और डिकार्बोनाइजेशन टारगेट को कितना पूरा कर रहा है. साथ ही, मौजूदा नियमों को लागू करने में आ रही चुनौतियों को भी सुलझाया जाएगा. मंत्रालय ने 6 अगस्त को एक नोटिस जारी कर जनता और स्टेकहोल्डर्स से 14 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं.

क्यों बढ़ रही है कंपनियों की दिलचस्पी?
भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता ईंधन बाजार है. यही वजह है कि कई ग्लोबल दिग्गज कंपनियां यहां पेट्रोल पंप खोलने की इच्छुक हैं.
टोटल-एनर्जी ने 1500 आउटलेट्स के लिए आवेदन किया था.
BP के पास फिलहाल 1991 आउटलेट्स हैं.
नायरा एनर्जी (पूर्व में एस्सार ऑयल) के पास 6763 पंप हैं.
सेल के पास 355 पंप हैं.
वहीं सरकारी कंपनियों में इंडियन ऑयल (IOC) 40,666 पंप के साथ मार्केट लीडर है, इसके बाद BPCL (23,959) और HPCL (23,901) हैं.

नतीजा
अगर ये नियम और आसान होते हैं, तो पेट्रोल पंप खोलना अब केवल बड़े उद्योगपतियों का खेल नहीं रहेगा, बल्कि मीडियम और नए इन्वेस्टर भी इसमें कदम रख पाएंगे. इससे ईंधन बाजार में कॉम्पिटिशन बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलने की संभावना होगी.

About the Author
author img
शिवेंद्र सिंह

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

TAGS

Petrol pump

Trending news

पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
Karnataka News
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा
Ireland
आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
Donal trump
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
indian navy news
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
jammu kashmir news
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
rajnath singh
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
kulgam news
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
vande bharat
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
Election Commission
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
;