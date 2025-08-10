पेट्रोल पंप खोलना होगा आसान! सरकार ने बदले नियम, अब लाइसेंस लेना होगा बच्चों का खेल; जानिए पूरी डिटेल

अगर आप पेट्रोल पंप खोलने का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आई है. अब पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेने के लिए पहले जैसी भारी-भरकम शर्तों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा. सरकार पेट्रोल पंप खोलने के नियम और आसान करने जा रही है, जिससे न केवल बड़े कॉरपोरेट्स बल्कि मझोले और नए एंटरप्रेन्योर भी इस बिजनेस में उतर सकेंगे. यह बदलाव भारत जैसे तेजी से बढ़ते ईंधन बाजार में बड़े गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं.

दरअसल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने मौजूदा गाइडलाइंस की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो 2019 में बदले गए नियमों को और सरल बनाने पर विचार करेगी. इस कदम के पीछे सरकार का मकसद है- ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देना और डिकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन घटाने) के टारगेट के साथ पॉलिसी को संरेखित करना.

2019 में हुए थे बड़े बदलाव

2019 से पहले, पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेने के लिए कंपनी को हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग, पाइपलाइन या एलएनजी टर्मिनल में कम से कम 2000 करोड़ रुपये का इन्वेस्ट करना जरूरी था. लेकिन 2019 में सरकार ने ये नियम ढीले करते हुए कहा कि रिटेल (खुदरा) में पेट्रोल-डीजल बेचने के लिए कंपनी की नेटवर्थ कम से कम 250 करोड़ रुपये होनी चाहिए. रिटेल और बल्क दोनों में बिक्री के लिए न्यूनतम नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये तय की गई. संचालन शुरू करने के 3 साल के भीतर एक वैकल्पिक ईंधन (CNG, LNG, बायोफ्यूल या EV चार्जिंग) का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना अनिवार्य. 100 रिटेल आउटलेट्स में से कम से कम 5% ग्रामीण इलाकों में खोलना जरूरी.

अब और आसान होंगे नियम

सरकार की नई समिति, जिसका नेतृत्व बीपीसीएल के पूर्व मार्केटिंग डायरेक्टर सुखमल जैन कर रहे हैं, यह आकलन करेगी कि मौजूदा ढांचा ऊर्जा सुरक्षा, मार्केट एफिशिएंसी और डिकार्बोनाइजेशन टारगेट को कितना पूरा कर रहा है. साथ ही, मौजूदा नियमों को लागू करने में आ रही चुनौतियों को भी सुलझाया जाएगा. मंत्रालय ने 6 अगस्त को एक नोटिस जारी कर जनता और स्टेकहोल्डर्स से 14 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं.

क्यों बढ़ रही है कंपनियों की दिलचस्पी?

भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता ईंधन बाजार है. यही वजह है कि कई ग्लोबल दिग्गज कंपनियां यहां पेट्रोल पंप खोलने की इच्छुक हैं.

टोटल-एनर्जी ने 1500 आउटलेट्स के लिए आवेदन किया था.

BP के पास फिलहाल 1991 आउटलेट्स हैं.

नायरा एनर्जी (पूर्व में एस्सार ऑयल) के पास 6763 पंप हैं.

सेल के पास 355 पंप हैं.

वहीं सरकारी कंपनियों में इंडियन ऑयल (IOC) 40,666 पंप के साथ मार्केट लीडर है, इसके बाद BPCL (23,959) और HPCL (23,901) हैं.

नतीजा

अगर ये नियम और आसान होते हैं, तो पेट्रोल पंप खोलना अब केवल बड़े उद्योगपतियों का खेल नहीं रहेगा, बल्कि मीडियम और नए इन्वेस्टर भी इसमें कदम रख पाएंगे. इससे ईंधन बाजार में कॉम्पिटिशन बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलने की संभावना होगी.