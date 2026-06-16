'OP सिंदूर' में पाकिस्तान का साथ देना पड़ा भारी! भारत के एक फैसले से कंगाल हुई तुर्किये की कंपनी, डूबे 4700 करोड़

ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में कंपनी की चेयरपर्सन कैनन सेलेबियोग्लू (Canan Celebioglu) ने कहा कि भारत में दो दशकों की मेहनत से खड़ा किया गया कारोबार एक झटके में खत्म हो गया. उन्होंने बताया कि सरकार ने कंपनी के परिचालन पर रोक लगा दी, उपकरण अपने कब्जे में ले लिए और लगभग 10,000 कर्मचारियों को दूसरे ऑपरेटर के पास स्थानांतरित कर दिया. सेलेबियोग्लू ने कहा, 'एक ही दिन में हमारे 10,000 कर्मचारियों को दूसरी कंपनी को सौंप दिया गया और हमने जो 400-500 मिलियन डॉलर का वैल्यू बनाया था, वो शून्य हो गया.'