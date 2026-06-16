'OP सिंदूर' में पाकिस्तान का साथ देना पड़ा भारी! भारत के एक फैसले से कंगाल हुई तुर्किये की कंपनी, डूबे 4700 करोड़

Operation Sindoor Fallout : तुर्किये की एविएशन सर्विस कंपनी सेलेबी एविएशन (Celebi Aviation) ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार द्वारा उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द किए जाने से कंपनी को एक ही दिन में 400 से 500 मिलियन डॉलर (करीब 3,400 से 4700 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है.
ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में कंपनी की चेयरपर्सन कैनन सेलेबियोग्लू (Canan Celebioglu) ने कहा कि भारत में दो दशकों की मेहनत से खड़ा किया गया कारोबार एक झटके में खत्म हो गया. उन्होंने बताया कि सरकार ने कंपनी के परिचालन पर रोक लगा दी, उपकरण अपने कब्जे में ले लिए और लगभग 10,000 कर्मचारियों को दूसरे ऑपरेटर के पास स्थानांतरित कर दिया. सेलेबियोग्लू ने कहा, 'एक ही दिन में हमारे 10,000 कर्मचारियों को दूसरी कंपनी को सौंप दिया गया और हमने जो 400-500 मिलियन डॉलर का वैल्यू बनाया था, वो शून्य हो गया.'
भारत सरकार ने मई 2025 में सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी. ये फैसला ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद लिया गया, जब तुर्किये ने भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था. तुर्किये ने पाकिस्तान को 350 से अधिक Bayraktar TB2 और Asisguard Songar ड्रोन उपलब्ध कराए थे. इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया. इसके अलावा तुर्की सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी के भी संकेत मिले थे.
सुरक्षा मंजूरी रद्द होने से पहले सेलेबी भारत की सबसे बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियों में शामिल थी. कंपनी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत देश के नौ बड़े हवाई अड्डों पर सेवाएं दे रही थी. हर साल वह लगभग 58,000 उड़ानों और 5.4 लाख टन कार्गो का प्रबंधन करती थी.
सेलेबी ने सरकार के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन, अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च बताते हुए याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में 'सावधानी बरतना बेहतर है.'