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'OP सिंदूर' में पाकिस्तान का साथ देना पड़ा भारी! भारत के एक फैसले से कंगाल हुई तुर्किये की कंपनी, डूबे 4700 करोड़

भारत सरकार ने मई 2025 में सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी. ये फैसला ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद लिया गया, जब तुर्किये ने भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 16, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:00 PM IST
'OP सिंदूर' में पाकिस्तान का साथ देना पड़ा भारी! भारत के एक फैसले से कंगाल हुई तुर्किये की कंपनी, डूबे 4700 करोड़
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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