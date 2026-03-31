Advertisement
trendingNow13160721
Hindi Newsबिजनेससुबह 6 बजे ईमेल, 30,000 नौकरियां खत्म; Oracle की छंटनी से भारत समेत कई देशों में हड़कंप

सुबह 6 बजे ईमेल, 30,000 नौकरियां खत्म; Oracle की छंटनी से भारत समेत कई देशों में हड़कंप

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कंपनी की नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है. ओरेकल इस समय AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर में भारी निवेश कर रही है और उसी के अनुसार संसाधनों को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुबह 6 बजे ईमेल, 30,000 नौकरियां खत्म; Oracle की छंटनी से भारत समेत कई देशों में हड़कंप

Oracle Layoffs 2026 : कई हफ्तों की अटकलों के बाद अब ताजा रिपोर्ट्स से संकेत मिल रहे हैं कि ओरेकल (Oracle) ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू कर दी है. इस बार इसका असर भारत सहित कई देशों की टीमों पर देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर Blind पर कर्मचारियों ने बताया कि मंगलवार सुबह कई लोगों को तड़के ईमेल मिले. कुछ को सुबह 6 बजे. इसमें नौकरी से तत्काल प्रभाव से निकालने की जानकारी दी गई है. बताया जा रहा है कि ये छंटनी कंपनी के कंप्यूटिंग बिजनेस के कुछ हिस्सों में की गई है. इसका असर भारत और मेक्सिको जैसे क्षेत्रों में भी पड़ा है.

भारत में बड़ा असर, टीमों में भारी कटौती

हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है. लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं से पता चलता है कि ओरेकल के भारत स्थित ऑफिसों में भी बड़ा असर पड़ा है. एक यूजर ने X (पहले ट्विटर) पर दावा किया कि कई टीमों में 50% तक कर्मचारियों को निकाला गया है. उनके मुताबिक, 'एक सीनियर मैनेजर की टीम में 20 में से 6 लोगों को हटाया गया है और कुल छंटनी करीब 20% तक हो सकती है.'

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

ये भी पढ़ें : पैसों से लबालब होगा बैंक अकाउंट या हाथ लगेगी मायूसी? DA को लेकर सरकार कब लेगी फैसला

बिना नोटिस के निकाले गए कर्मचारी

Reddit पर कई कर्मचारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें सीधे 'ओरेकल लीडरशिप' की तरफ से ईमेल मिला. इसमें कहा गया कि उनकी भूमिका अब कंपनी में मौजूद नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, छंटनी बिना किसी पूर्व सूचना के की गई है HR या मैनेजर के साथ कोई बातचीत नहीं हुई. कई मामलों में कर्मचारियों की सिस्टम एक्सेस तुरंत बंद कर दी गई है. एक यूजर ने लिखा, '20 साल की नौकरी के बाद सुबह 5 बजे ईमेल मिला. वहीं, एक अन्य ने कहा, '6 बजे ईमेल आया, अगले महीने 4 साल पूरे होने वाले थे.'

20,000 से 30,000 नौकरियों पर खतरा?

हालांकि, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन, रिपोर्ट्स के मुताबिक 20,000 से 30,000 कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है. ये कंपनी के कुल वर्कफोर्स (लगभग 1.62 लाख) का करीब 18% है.

AI निवेश के चलते रीस्ट्रक्चरिंग?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कंपनी की नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है. ओरेकल इस समय AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर में भारी निवेश कर रही है और उसी के अनुसार संसाधनों को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है. इसी तरह की स्थिति हाल ही में अमेजन में भी देखी गई थी, जहां कंपनी ने AI निवेश के लिए हजारों कर्मचारियों की छंटनी की थी. हालांकि, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि AI सिर्फ एक कारण बताया जा रहा है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Oracle Layoffs 2026

Trending news

'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
West Bengal Election 2026
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
Indian Ships
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
Kerala Assembly Election 2026
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
Punjab Police
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
West Bengal Election 2026
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
PM Modi
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
chhattisgarh news
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन