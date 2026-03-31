सुबह 6 बजे ईमेल, 30,000 नौकरियां खत्म; Oracle की छंटनी से भारत समेत कई देशों में हड़कंप

Oracle Layoffs 2026 : कई हफ्तों की अटकलों के बाद अब ताजा रिपोर्ट्स से संकेत मिल रहे हैं कि ओरेकल (Oracle) ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू कर दी है. इस बार इसका असर भारत सहित कई देशों की टीमों पर देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर Blind पर कर्मचारियों ने बताया कि मंगलवार सुबह कई लोगों को तड़के ईमेल मिले. कुछ को सुबह 6 बजे. इसमें नौकरी से तत्काल प्रभाव से निकालने की जानकारी दी गई है. बताया जा रहा है कि ये छंटनी कंपनी के कंप्यूटिंग बिजनेस के कुछ हिस्सों में की गई है. इसका असर भारत और मेक्सिको जैसे क्षेत्रों में भी पड़ा है.

भारत में बड़ा असर, टीमों में भारी कटौती

हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है. लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं से पता चलता है कि ओरेकल के भारत स्थित ऑफिसों में भी बड़ा असर पड़ा है. एक यूजर ने X (पहले ट्विटर) पर दावा किया कि कई टीमों में 50% तक कर्मचारियों को निकाला गया है. उनके मुताबिक, 'एक सीनियर मैनेजर की टीम में 20 में से 6 लोगों को हटाया गया है और कुल छंटनी करीब 20% तक हो सकती है.'

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बिना नोटिस के निकाले गए कर्मचारी

Reddit पर कई कर्मचारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें सीधे 'ओरेकल लीडरशिप' की तरफ से ईमेल मिला. इसमें कहा गया कि उनकी भूमिका अब कंपनी में मौजूद नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, छंटनी बिना किसी पूर्व सूचना के की गई है HR या मैनेजर के साथ कोई बातचीत नहीं हुई. कई मामलों में कर्मचारियों की सिस्टम एक्सेस तुरंत बंद कर दी गई है. एक यूजर ने लिखा, '20 साल की नौकरी के बाद सुबह 5 बजे ईमेल मिला. वहीं, एक अन्य ने कहा, '6 बजे ईमेल आया, अगले महीने 4 साल पूरे होने वाले थे.'

20,000 से 30,000 नौकरियों पर खतरा?

हालांकि, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन, रिपोर्ट्स के मुताबिक 20,000 से 30,000 कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है. ये कंपनी के कुल वर्कफोर्स (लगभग 1.62 लाख) का करीब 18% है.

AI निवेश के चलते रीस्ट्रक्चरिंग?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कंपनी की नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है. ओरेकल इस समय AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर में भारी निवेश कर रही है और उसी के अनुसार संसाधनों को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है. इसी तरह की स्थिति हाल ही में अमेजन में भी देखी गई थी, जहां कंपनी ने AI निवेश के लिए हजारों कर्मचारियों की छंटनी की थी. हालांकि, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि AI सिर्फ एक कारण बताया जा रहा है.