Oracle layoffs : टेक सेक्टर में छंटनी का दौर जारी, इस कंपनी ने अब इतने लोगों को निकला
वर्ष 2025 में छंटनी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और सेल्सफोर्स जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के बाद अब दिग्गज टेक कंपनी Oracle ने छंटनी शुरू कर दी है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:31 PM IST
 Oracle layoffs: वर्ष 2025 में छंटनी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और सेल्सफोर्स जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के बाद अब दिग्गज टेक कंपनी Oracle ने छंटनी शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, Oracle ने पिछले हफ्ते अपने भारतीय कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है. 

क्यों हुई छंटनी?

 

कंपनी के AI और लागत में कटौती पर ध्यान देने के कारण 100 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया. सूत्रों के मुताबिक, क्लाउड सहित सभी टीमों में सैकड़ों कर्मचारियों को निकाला गया. कंपनी के प्रोफेशनल्स को भेजे गए एक पत्र में कंपनी ने कहा कि ये छंटनी कंपनी के अंदर संगठनात्मक बदलावों के कारण हुई है. पत्र में लिखा है कि इन बदलावों के कारण, कामकाज को सुव्यवस्थित करने का फैसला किया गया है.

कंपनी अपने कर्मचारियों को हर साल की सर्विस  के लिए 15 दिन का वेतन और एक साल तक का मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट दे रही है.

ये निर्णय पिछले हफ्ते कंपनी द्वारा किए गए ग्लोबल लेऑफ के बाद हुआ है, जिसमें ऑफिसों में सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था.

3,000 से अधिक कर्मचारियों पर गिरी गाज 

 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया भर में 3,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है.

कंपनी से निकाले गए कर्मचारी ने कहा कि 15-20 साल से कंपनी से जुड़े लोगों को नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया है. एक सूत्र ने ET को बताया कि हमें बताया गया कि ये छंटनी परफॉर्मेंस से संबंधित नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी में बदलाव, AI के आने और कंपनी के कॉस्ट कटिंग करने की वजह से हुई है. बता दें, भारत में Oracle के लगभग 30,000 वर्किंग प्रोफेशनल हैं. 

टेक इंडस्ट्री में संकट

 

Oracle अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जिसने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला हो. माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और सेल्सफोर्स जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. लेऑफ ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म Trueup.io के मुताबिक, 2025 में दुनिया भर में 205,000 नौकरियां जाने की संभावना है, जिनमें से 140,000 टेक कर्मचारियों की होंगी.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Oracle layoffs

;