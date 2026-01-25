Padma Awards 2026: उदय कोटक को पद्म विभूषण, जानिए किन-किन बिजनेसमैन को मिला सम्मान

Advertisement
पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं. जो तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री.  अगर बिजनेसमैन की बात करें तो उदय कोटक को मिला पद्म विभूषण मिला है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 06:44 PM IST
Padma Awards 2026:  गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय (MHA) ने 2026 के लिए पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची की घोषणा की है. ये पुरस्कार जीवन के सभी क्षेत्रों के उन व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने कला, साहित्य, समाज सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता और लंबे समय तक प्रभाव दिखाया है. हालांकि, नामों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2026 समारोह से पहले की गई है. पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं. जो तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री.

 उदय कोटक को मिला पद्म विभूषण 

धर्मेंद्र सिंह देओल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में अलका याग्निक और ममूटी शामिल हैं. आर माधवन, प्रोसेनजीत चटर्जी और सतीश शाह (मरणोपरांत) को पद्म श्री पुरस्कार मिले हैं. अगर बिजनेसमैन की बात करें तो उदय कोटक को मिला पद्म विभूषण मिला है.  'पद्म विभूषण' असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है. 'पद्म भूषण' उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और 'पद्म श्री' किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है. इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है. गृह मंत्रालय ने साल 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं.

पद्मश्री पाने वाले बिजनेसमैन 

सत्यनारायण नुवाल, महाराष्ट्र , प्रेस्टीज कुकर को घर-घर पहुंचाने वाले टीटी जगन्नाथन को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है. इन्हीं के साथ बिजनेसमैन अशोक खड़े, महाराष्ट्र को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है.  

उदय कोटक का सफर 

1990 के दशक की शुरुआत तक, कोटक फाइनेंस ने ऑटो लोन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और स्टॉकब्रोकिंग जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी विस्तार किया था. टाइमिंग इससे बेहतर नहीं हो सकती थी. जब 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था खुली, तो उदय की कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयार थी. उदय कोटक का कोई मशहूर नाम नहीं था और न ही उनके पास बड़े इन्वेस्टर थे. कई क्लाइंट एक नई कंपनी पर अपने पैसे के साथ भरोसा करने में हिचकिचा रहे थे. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने ईमानदारी, पारदर्शिता और कम जोखिम वाले लोन पर ध्यान दिया. उनका हर फैसला सोच-समझकर लिया गया था और लॉजिक पर आधारित था. धीरे-धीरे उनकी कंपनी ने भरोसा जीतना शुरू किया और आगे बढ़ी.परिवार और दोस्तों से लिए गए 30 लाख रुपये के लोन से उन्होंने बिल डिस्काउंटिंट का धंधा शुरू किया. इस छोटी सी शुरुआत ने आज एक बड़ा एम्पायर का रूप ले लिया है. आज के दिन कोटक महिंद्रा बैंक भारत का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Padma Awards 2026

