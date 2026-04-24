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Hindi NewsबिजनेसUAE की सख्ती के आगे झुका पाकिस्तान, कंगाली के बीच चुकाया अरबों डॉलर कर्ज, आर्थिक संकट और गहराया

UAE की सख्ती के आगे झुका पाकिस्तान, कंगाली के बीच चुकाया अरबों डॉलर कर्ज, आर्थिक संकट और गहराया

सूत्रों के अनुसार, हाल के महीनों में पाकिस्तान और UAE के रिश्तों में तनाव बढ़ा है. पश्चिम एशिया में ईरान को लेकर बदलते हालात और क्षेत्रीय समीकरणों के बीच UAE ने पाकिस्तान से धन वापसी में तेजी दिखाई. मार्च में पाकिस्तान इस राशि के रोलओवर समझौते में भी नाकाम रहा था.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 06:36 PM IST
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Pakistan Bows to UAE Pressure : गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को बकाया 3.45 अरब अमेरिकी डॉलर की पूरी राशि लौटा दी है. पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की है. इस भुगतान के बाद पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान ने ये रकम सऊदी अरब और कतर जैसे मित्र देशों से मिली वित्तीय मदद के सहारे चुकाई है. बताया जा रहा है कि UAE लगातार अपने जमा धन की वापसी का दबाव बना रहा था, जिसके बाद इस्लामाबाद को आखिरकार भुगतान करना पड़ा है. SBP ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 23 अप्रैल को भुगतान प्रक्रिया पूरी हुई. इसमें 1 अरब डॉलर अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट को दिए गए, जबकि 2.45 अरब डॉलर की राशि पिछले सप्ताह लौटा दी गई थी.

राष्ट्रीय गरिमा बचाने का दावा

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पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह फैसला “राष्ट्रीय गरिमा” बनाए रखने के लिए लिया गया, भले ही इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़े.

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पाकिस्तान-UAE रिश्तों में तनाव

सूत्रों के अनुसार, हाल के महीनों में पाकिस्तान और UAE के रिश्तों में तनाव बढ़ा है. पश्चिम एशिया में ईरान को लेकर बदलते हालात और क्षेत्रीय समीकरणों के बीच UAE ने पाकिस्तान से धन वापसी में तेजी दिखाई. मार्च में पाकिस्तान इस राशि के रोलओवर समझौते में भी नाकाम रहा था.

IMF कार्यक्रम के बीच बढ़ी मुश्किलें

विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान पहले से IMF समर्थित आर्थिक सुधार कार्यक्रम के तहत संघर्ष कर रहा है. ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव, कमजोर निवेश माहौल और बाहरी कर्ज दबाव के कारण पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति पहले ही नाजुक बनी हुई है. ऐसे में UAE को बड़ी रकम लौटाना सरकार के लिए नई चुनौती बन सकता है. 

UAE ने साल 2019 में पाकिस्तान को दी थी वित्तीय सहायता

ये वित्तीय सहायता UAE ने साल 2019 में पाकिस्तान को दी थी, जब पाकिस्तानी रुपये पर भारी दबाव था और चालू खाता घाटा लगातार बढ़ रहा था. उस समय यह रकम पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को सहारा देने के लिए दी गई थी. इस पेमेंट से ठीक पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की मदद दी थी.  मार्च 2026 में पाकिस्तान UAE से इस सुविधा को आगे बढ़ाने में असफल रहा था. करीब सात साल में पहली बार UAE ने इस व्यवस्था को रोलओवर नहीं किया, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ गई थीं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान-इजरायल विवाद के बीच UAE ने जल्द भुगतान की मांग की थी. इससे पाकिस्तान के अधिकारियों में चिंता बढ़ गई थी. 27 मार्च तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 16.4 अरब डॉलर बताया गया था, जो हालिया मदद के बावजूद कमजोर स्थिति को दर्शाता है. पाकिस्तान फिलहाल IMF के 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज के तहत काम कर रहा है, जबकि उसे 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त मिलने की उम्मीद है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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