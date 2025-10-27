Advertisement
भारत में रेपो रेट 5.5 प्रत‍िशत, पाक‍िस्‍तान की ब्‍याज दर जानकर रह जाएंगे हैरान

Repo Rate in Pakistan: एसबीपी (SBP) की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार पाक‍िस्‍तान में मुख्‍य ब्‍याज दर 11 प्रतिशत है. सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हाल ही में अपनी मुख्‍य ब्याज दर को 11 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:45 PM IST
State Bank of Pakistan: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से प‍िछले द‍िनों रेपो रेट को 5.5 प्रत‍िशत के लेवल पर ही बरकरार रखा गया. लेक‍िन क्‍या आपको पता है पड़ोसी मुल्‍क पाक‍िस्‍तान में रेपो रेट क्‍या चल रहा है? पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) की तरफ से हाल ही में अपनी मुख्‍य ब्याज दर को 11 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है. यह भारत में आरबीआई की तरफ से तय की गई ब्‍याज दर से दोगुनी है. यह लगातार चौथा मौका है जब बैंक की तरफ से पाक‍िस्‍तान में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया.

इकोनॉम‍िक ग्रोथ और विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार जारी

बैंक की वेबसाइट पर जारी बयान के अनुसार, हाल की बाढ़ का फसलों और महंगाई पर अपेक्षा से कम असर पड़ा है. साथ ही इकोनॉम‍िक ग्रोथ और विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार जारी है. सभी 10 जानकारों की तरफ से इस फैसले को लेकर भविष्यवाणी की गई थी. एसबीपी (SBP) ने कहा कि यह नीतिगत फैसला महंगाई पर लगाम लगाने के मकसद से लिया गया. पहले की दर कटौती का असर इकोनॉमी पर पड़ रहा है.

अगले साल लक्ष्य के दायरे में आ जाएगी महंगाई
बैंक की तरफ से अनुमान जताया गया क‍ि महंगाई मौजूदा फाइनेंश‍ियल ईयर के दूसरे ह‍िस्‍से में 5-7 प्रतिशत के टारगेट से ऊपर रहेगी, लेकिन अगले साल लक्ष्य के दायरे में आ जाएगी. ग्‍लोबल कमोडिटी कीमत में उतार-चढ़ाव, ऊर्जा मूल्य समायोजन और गेहूं व खाद्य सामग्री की अन‍िश्‍च‍ितता जैसे र‍िस्‍क बने हुए हैं. सितंबर के महीने में महंगाई दर 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गई, क्योंकि बाढ़ ने फसल को नुकसान पहुंचाया है.

अगले आंकड़ों पर पड़ सकता है असर
अफगानिस्तान बॉर्डर पर बदलते हालात से अगले आंकड़ों पर असर पड़ सकता है. बैंक की तरफ से बाढ़ पुनर्वास खर्च को बजट संसाधनों से पूरा करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी गई है. बैंक की तरफ से कहा गया क‍ि पिछली मीट‍िंग से इकोनॉम‍िक स‍िनेर‍ियो बेहतर हुआ है. फसल उत्पादन अपेक्षा से ज्‍यादा रहा है. फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 (जून तक) के लिए जीडीपी ग्रोथ का पूर्वानुमान 3.25-4.25 प्रतिशत की सीमा के ऊपरी हिस्से में संशोध‍ित किया गया. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

