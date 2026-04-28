अमेरिका के पिछलग्गू बनकर भी शहबाज नहीं बचा पाए अपना देश,5-7 दिन में पाकिस्तान में ब्लैकआउट, चीन ने भी काटी कन्नी

Pakistan Oil Crisis: अमेरिका और ईरान के बीच बिचौलिया बनकर भी पाकिस्तान अपने संकट को दूर नहीं कर पाया. पाकिस्तान में तेल संकट ने विकराल रुप ले लिया है. ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है. अगले 5 से 7 दिनों में पाकिस्तान का चक्का थम जाएगा. पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा. ना गाड़ियां चलेंगी और ना ही ट्रेन. कारखानों की मशीनें बंद हो जाएगी. पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन के हालात बन जाएंगे. अमेरिका की दलाली करके भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने देश को नहीं बचा पा रहे हैं.

पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 से 7 दिन का तेल बचा है

होर्मुज बंद होने की वजह से पाकिस्तान बड़े ऊर्जा संकट में घिर गया है. सप्लाई बंद होने की वजह से पाकिस्तान के पास कच्चे तेल का रिजर्व घटकर सिर्फ 5 से 7 दिन रह गया है. पेट्रोल का रिजर्व पूरी तरह से खाली हो चुका है. ये दावा खुद पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने किया है. पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ( Ali Pervaiz Malik) ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए स्वीकार किया कि उनके पास हफ्ते दिन से भी कम का कच्चे तेल भंडार है. पेट्रोल का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है. डीजल और एलपीजी के स्टॉक कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे.

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पाकिस्तान में कोविड जैसे हालात की वापसी

पाकिस्तान भारी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है. कच्चे तेल के भंडार 7 दिन से भी कम के बचे हैं. पेट्रोल की टंकी खाली हो चुकी है. ऐसे में पाकिस्तान में किसी भी वक्त लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है. पहले से ही सरकार ने तेल बचाने के लिए कई पाबंदियां लगा रखी है. स्कूल-कॉलेज बंद, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, 8 बजे के बाद बाजार बंद और तेल के दाम में भीषण बढ़ोतरी, लेकिन फिर भी वो हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है.

पाकिस्तान के पास कितना तेल बचा है ?

कच्चा तेल: 5 से 7 दिन

पेट्रोल रिजर्व : 0 दिन

डीजल: 26 से 28 दिन

LPG: 15 दिन

पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी

ऊर्जा संकट के बीच पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी की गई. पेट्रोल (Petrol) 393.35 प्रति लीटर तक पहुंच गया है. पाकिस्तान की ये हालात होर्मुज बंद होने की वजह से हुई है. पाकिस्तान के तेल आयात का अधिकांश हिस्सा खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत, इराक से आता है. रास्ता बंद होने की वजह से उसका आयात ठप पड़ गया है और रिजर्व खाली हो रहे हैं.

ना अमेरिका ने भेजी मदद, ना चीन आगे आया

पाकिस्तान में भयंकर ऊर्जा संकट है. हर हफ्ते सरकार ऊर्जा संकट की समीक्षा कर रही है. तेल महंगा होने से पाकिस्तान में महंगाई चरम पर पहुंच गई है. खाने-पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही है. विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा है. IMF के सख्त नियमों ने तेल संकट के बीच पाकिस्तान की इकोनॉमी मंदी के कगार पर पहुंच गई है. देश दाने-दाने को मोहताज हो रहा है, लेकिन ना तो अमेरिका उसकी मदद कर रहा है और ना ही चीन आगे आ रहा है. पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच मध्यस्थता की पहल की. अमेरिका के शरण में पहुंच गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ओर से उन्हें तेल का एक भी टैंकर नहीं मिला. दूसरी तरफ चीन, जो पाकिस्तान का हिमायती बनता है, वो भी ऊर्जा संकट के बीच उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा.

भारत की तारीफ कर रहे पाकिस्तानी मंत्री

संघीय पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि हम भारत की तरह सक्षम नहीं कि एक सिग्नेचर करके अपने तेल रिजर्व से 60-70 दिनों का तेल निकाल लें.उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास तेल का रिजर्व नहीं बचा है और वो बाहरी झटके के लिए फिलहाल तैयार नहीं है.