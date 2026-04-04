Strange and Weird Tax in World: दुन‍ियाभर के अलग-अलग देशों की सरकार की तरफ से अजीबो-गरीब टैक्‍स लगाए जाते हैं. अजीबो-गरीब टैक्‍स से जुड़ी ऐसी ही एक खबर आ रही है पड़ोसी मुल्‍क पाक‍िस्‍तान से. जी हां, पाक‍िस्‍तान के पंजाब प्रांत में गाय और भैंस पालने पर भी ‘टैक्स’ लगाने की तैयारी चल रही है. डेली टाइम्स में प्रकाश‍ित र‍िपोर्ट के अनुसार मरियम नवाज की सरकार हर गाय और भैंस पर हर द‍िन 30 पाकिस्तानी रुपये चार्ज देने का न‍ियम बनाने का प्‍लान कर रही है. सरकार इस कदम को ग्रीन एनर्जी के रूप में पेश कर रही है. इस योजना को ‘सुथरा पंजाब’ बायोगैस प्रोग्राम का ह‍िस्‍सा बताया जा रहा है.

इस प्रोग्राम को द‍िसंबर 2024 में पंजाब राज्‍य में शुरू क‍िया गया था. इसका मकसद कचरे को साफ करना और उससे बायोगैस बनाकर एनर्जी तैयार करना है. पाक‍िस्‍तान के व‍िपक्षी दलों ने इस फैसले की आलोचना की है और इसे 'गोबर टैक्स' (Gobar Tax) का नाम द‍िया है. व‍िपक्षी दलों ने कहा, उनके इस कदम से साफ है क‍ि सरकार आर्थिक दबाव में और नए-नए तरह के टैक्‍स लगाकर पैसे जुटाने की कोश‍िश कर रही है. गोबर टैक्‍स पर सरकार को घेरते हुए व‍िपक्ष‍ियों ने कहा क‍ि सरकार ‘ग्रीन एनर्जी’ के नाम पर दिखावा कर रही है. लेक‍िन क्‍या आपको पता है दुन‍िया के क‍िन-क‍िन देशों में इस तरह के अजीबो-गरीब टैक्‍स लगाए जाते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही लगाए जाने वाले कुछ ऐसे ही टैक्‍स के बारे में, ज‍िनकी दुन‍ियाभर में चर्चा होती है.

व‍िंडो टैक्‍स (Window Tax)

जैसा क‍ि इसके नाम से ही साफ है ख‍िड़क‍ियों पर लगाए जाने वाला टैक्‍स. यानी घर में जितनी ज्यादा खिड़कियां, उतना ही ज्‍यादा टैक्‍स का भुगतान. इस टैक्‍स का न‍ियम अमीरों को ध्‍यान में रखकर बनाया गया. इसके बाद लोगों ने टैक्‍स बचाने के लि‍ए ख‍िड़क‍ियों को ईंटों से बंद करना शुरू कर द‍िया. इससे घरों में रोशनी और हवा की द‍िक्‍कत हुई तो सेहत संबंधी समस्‍याएं बढ़ गईं. बाद में टैक्‍स से जुड़े इस न‍ियम को 1851 में रद्द कर द‍िया गया. वहां पर आज भी कुछ पुरानी इमारतों में बंद खिड़कियां द‍िखाई देती हैं.

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दाढ़ी पर टैक्‍स का प्रावधान (Beard Tax)

रूस में सम्राट पीटर द ग्रेट ने यूरोपीय फैशन अपनाने वालों के लि‍ए 'ब‍ियर्ड टैक्‍स' का प्रावधान 1698 में क‍िया. इसके तहत गरीबों को कम और अमीरों को ज्‍यादा टैक्‍स देना होता था. इतना ही नहीं, टैक्स चुकाने का टोकन साथ रखना पड़ता था. बाद में कैथरीन द ग्रेट ने 1772 में इस टैक्‍स को रद्द कर द‍िया. यह टैक्‍स 30 रूबल सालाना से लेकर 100 रूबल सालाना तक था.

फार्ट टैक्स (Fart Tax)

पाक‍िस्‍तान से म‍िलता-जुलता यह टैक्‍स दुन‍ियाभर के सबसे अजीब टैक्स में से एक है. डेनमार्क में इस टैक्‍स को लोग मजाक में 'फार्ट टैक्स' या 'बर्प टैक्स' कहते हैं. दरअसल यह गाय, भैंस, सुअर और भेड़ जैसे पशुओं की डकार और पाद से निकलने वाली मीथेन गैस पर लगाया जाने वाला टैक्स है. डेनमार्क दुनिया का ऐसा पहला देश है ज‍िसकी संसद ने इस तरह के टैक्स को मंजूरी दे दी है. इस टैक्‍स को 1 जनवरी 2030 से लागू क‍िया जाना है.

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न्यूजीलैंड में काउ बर्प टैक्स (Cow Burp Tax)

न्यूजीलैंड के काउ बर्प टैक्स को आसान भाषा में 'बर्प टैक्स' या 'काउ बर्प टैक्स' कहा जाता है. इस टैक्‍स को गायों और भेड़ों की डकार (burps) और पाद (farts) से न‍िकलने वाली मीथेन गैस पर लगाने का प्‍लान था. डेनमार्क से पहले न्यूजीलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश बनने वाला था जो किसानों से मीथेन गैस पर टैक्‍स वसूलता. लेकिन बाद में व‍िरोध के चलते इसे पूरी तरह रद्द कर दिया गया.

कद्दू खरीदने पर टैक्‍स

कद्दू खरीदने पर अमेर‍िका के न्‍यूजर्सी में टैक्‍स लगाया जाता है. जी हां, यहां लोगों को कद्दू खरीदने पर भी टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. अमेर‍िका के कुछ राज्‍यों में यद‍ि कद्दू को खाने के लि‍ए खरीदा जाए तो यह न्‍यूयॉर्क में टैक्स फ्री है. लेक‍िन यद‍ि इसे हैलोवीन डेकोरेशन या जैक-ओ-लैंटर्न बनाने के लिए खरीदा जाए तो टैक्स लग जाता है. कुछ जगह यह तय करना मुश्किल हो जाता है क‍ि कद्दू को खरीदार खाएगा या सजाएगा. इसल‍िए दुकानदारों को अजीब न‍ियम का पालन करना पड़ता है.

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