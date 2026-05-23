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पाकिस्‍तान में पेट्रोल 6 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्‍ता! बढ़ती कीमत के बीच सरकार के ऐलान से राहत

Petrol Price Cut: होर्मुज संकट के बाद कई देशों में पेट्रोल-डीजल के रेट में जबरदस्‍त तेजी देखी गई. लेक‍िन अब क्रूड के दाम स्‍थ‍िर हुए हैं तो पाक‍िस्‍तान में पेट्रोल और डीजल के रेट में बड़ी कटौती की गई है. इसके बाद पेट्रोल घटकर 403.78 रुपये प्रत‍ि लीटर रह गया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 23, 2026, 02:27 PM IST
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पाकिस्‍तान में पेट्रोल 6 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्‍ता! बढ़ती कीमत के बीच सरकार के ऐलान से राहत

Petrol Diesel Price in Pakistan: प‍िछले द‍िनों पाक‍िस्‍तान में पेट्रोल-डीजल के रेट में र‍िकॉर्ड तेजी के बाद अब ग‍िरावट आ रही है. तेल के दाम में की गई कटौती के जर‍िये पाक‍िस्‍तान सरकार आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत दे रही है. सरकार की तरफ से पेट्रोल-डीजल के दाम में में बड़ी कटौती करने का फैसला किया है. पाक‍िस्‍तान की पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से जारी ऑफ‍िश‍ियल प्रेस नोट के अनुसार पेट्रोल में 6 रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल के दाम में 6.8 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है. सरकार की तरफ से घटाए गए दाम को 23 मई से देशभर में लागू कर द‍िया गया है.

हाल‍िया कटौती के बाद अब पाक‍िस्‍तान के मार्केट में पेट्रोल 403.78 रुपये प्रति लीटर बेचा जाएगा. वहीं, हाई-स्पीड डीजल के लिए कंज्‍यूमर को 402.78 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करना होगा. पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि कीमत में बदलाव से जुड़ा नोट‍िफ‍िकेशन जारी कर द‍िया गया है. पाक‍िस्‍तान की जनता के लि‍ए यह राहत ऐसे समय में आई है जब हर हफ्ते शुक्रवार रात को ईंधन की कीमत की समीक्षा की जा रही थी.

मंथली बजट से म‍िलेगी राहत

पेट्रोल की कीमत कम होने का सीधा फायदा पाक‍िस्‍तान के करोड़ों लोगों को मिलेगा. यह कटौती खासतौर पर म‍िड‍िल और लोअर म‍िड‍िल क्‍लास फैम‍िली के मंथली बजट को राहत देगी. दूसरी तरफ, हाई-स्पीड डीजल की कीमत में की गई कमी बेहद अहम है, क्योंकि इसका उपयोग भारी मालवाहक वाहनों (ट्रकों) और बड़े कमर्शियल जेनरेटर को चलाने में क‍िया जाता है. इससे आने वाले दिनों में माल ढुलाई की लागत कम हो सकती है.

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बड़े झटके के बाद सरकार ने दी राहत

ईंधन के दाम में की गई ताजा कटौती पिछले हफ्ते जनता को लगे बड़े झटके के बाद आई है. पिछले हफ्ते सरकार ने पेट्रोल के दाम में 6.51 रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल में रिकॉर्ड 19.39 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद हुई कटौती ने पिछले हफ्ते की बढ़ी हुई कीमत के असर को कुछ हद तक कम कर दिया. रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़े संघर्ष के बाद से ही सरकार ने हर शुक्रवार रात तेल की कीमतों की समीक्षा करने का सिलसिला शुरू किया था.

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About the Author
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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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