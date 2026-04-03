Petrol Price: देश के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के रेट में आग लग गई है. ईरान वॉर के बीच हो रही क्रूड की किल्लत के बाद पेट्रोल पंप पर तेल लेने वालों की लंबी लाइन लगी है. हालिया बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 458 रुपये प्रति लीटर और डीजल 520 रुपये पर पहुंच गया.
Trending Photos
Petrol Diesel Price Hike: मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का असर दुनियाभर के देशों में देखा जा रहा है. ईरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही बंद किये जाने के बाद क्रूड और एलपीजी की सप्लाई चेन जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुई है. इससे कई देशों में तेल और गैस की किल्लत बनी हुई है, जिसके बाद सरकारों का रेट में इजाफा करना पड़ रहा है. हालांकि, भारत में पेट्रोल की कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रेट बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है. एक बार फिर से पाकिस्तान सरकार की तरफ से पेट्रोल-डीजल के दाम में रिकॉर्ड इजाफा किया गया है.
हालिया बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल के दाम 458.40 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल (HSD) के दाम 520.35 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं. पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज मलिक की तरफ से ऐलान किया गया कि पेट्रोल के दाम 137.24 रुपये बढ़ाकर 458.4 रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल (HSD) का रेट 184.49 रुपये बढ़ाकर 520.35 रुपये प्रति लीटर किया जा रहा है.
यह भी पढ़ें: खुद खरीदकर काम चलाने वाला भारत कैसे दूसरों को भर-भरकर भेज रहा है तेल ?
इसके अलावा पाकिस्तान सरकार ने केरोसीन के दाम में भी 34.08 रुपये प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद कीमत बढ़कर 457.80 रुपये प्रति लीटर हो गई. पेट्रोलियम मिनिस्टर मलिक के अनुसार पड़ोसी मुल्क में नई कीमत को शुक्रवार से लागू कर दिया गया है. हालिया बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल के दाम 450 PKR के लेवल को पार कर गए. ईंधन की लागत में अब तक 40% से ज्यादा का इजाफा हुआ है.
यह भी पढ़ें: ट्रंप का इशारा-जारी रहेगी जंग, कितना हुआ LPG सिलेंडर का दाम; देखें अपने शहर का रेट
पाकिस्तान सरकार की तरफ से पहले दो प्रस्ताव को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से खारिज कर दिया गया था. लेकिन अब ग्लोबल प्रेशर के कारण भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद महंगाई दर बढ़ने की आशंका है. इससे ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर और दैनिक यात्रा की लागत में जबरदस्त इजाफा होगा.
यह भी पढ़ें: ऐसा क्या बोल गए ट्रंप? गिरावट से गुजर रहे क्रूड का U-टर्न...दाम में जबरदस्त तेजी