Advertisement
trendingNow13221855
Hindi Newsबिजनेसपैसे-पैसे को मोहताज पाकिस्तान रेलवे! पेंशन नहीं, फंड नहीं...खजाना खाली; 2136 करोड़ बकाया

पैसे-पैसे को मोहताज पाकिस्तान रेलवे! पेंशन नहीं, फंड नहीं...खजाना खाली; 2136 करोड़ बकाया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेलवे पर अपने मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों की देनदारियों का 2136 करोड़ पाकिस्तानी रुपये बकाया है. इसका भुगतान अब तक नहीं हो सका है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 18, 2026, 10:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : X/social media
Source : X/social media

Pakistan Railways : पाकिस्तान रेलवे इस समय भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेलवे पर अपने मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों की देनदारियों का 2136 करोड़ पाकिस्तानी रुपये बकाया है. इसका भुगतान अब तक नहीं हो सका है. भारतीय करेंसी में ये रकम करीब 735 करोड़ रुपये बैठती है.

कर्मचारियों को बकाया पैसा नहीं मिला 

समा टीवी (SAMAA TV) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बकाया भुगतान को लेकर पाकिस्तान के रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. रेलवे मंत्रालय ने भुगतान में देरी के लिए वित्त मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है और इस मामले से जुड़े दस्तावेज पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को सौंप दिए गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2023 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को अब तक उनका बकाया पैसा नहीं मिला है.

कहां कितना पैसा अटका?

आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक, कुल लंबित राशि का बड़ा हिस्सा रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

  • 1000 करोड़ पाकिस्तानी रुपये रिटायर कर्मचारियों द्वारा दायर 5,578 ग्रेच्युटी दावों में फंसे हैं

  • प्रधानमंत्री सहायता पैकेज के तहत 4,135 मामलों में 752 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है

  • 118 करोड़ रुपये मैरिज ग्रांट (विवाह अनुदान) के रूप में बकाया हैं

  • 152 करोड़ रुपये बेनेवोलेंट फंड (परोपकारी कोष) के तहत अभी तक जारी नहीं किए गए हैं

दिसंबर 2025 से लंबित पड़ी फाइल

पाकिस्तान के रेल मंत्रालय का कहना है कि कई बार अनुरोध भेजे जाने के बावजूद वित्त मंत्रालय ने अतिरिक्त फंड जारी नहीं किया. रेलवे ने 819 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ग्रांट की मांग वाली एक समरी दिसंबर 2025 में भेजी थी. ये अब तक वित्त मंत्रालय में लंबित पड़ी है. पिछले पांच महीनों के दौरान आर्थिक समन्वय समिति (ECC) ने भी इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया. रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि पाकिस्तान रेलवे ने पिछले वित्तीय वर्ष में 9300 करोड़ रुपये का रेवेन्यू अर्जित किया था, जबकि उसे सरकारी अनुदान के तौर पर 6400 करोड़ रुपये मिले थे. इसके बावजूद कर्मचारियों की देनदारियों का भुगतान नहीं हो पाया.

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बढ़ता दबाव

एक अन्य आर्थिक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर पाकिस्तान केवल आर्थिक स्थिरता पर ध्यान देता रहा और बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं किया गया, तो देश बार-बार आर्थिक संकट और मंदी के जाल में फंस सकता है. ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद स्वीकार किया है कि अमेरिका-ईरान तनाव के कारण बढ़ती ऊर्जा कीमतों, जियो- पॉलिटिकल अनिश्चितता और सप्लाई चेन में बाधाओं का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Railways

Trending news

एक गलत साइड और सब खत्म! पालघर हाईवे पर मची ऐसी तबाही कि रो पड़ा पूरा महाराष्ट्र
Maharashtra
एक गलत साइड और सब खत्म! पालघर हाईवे पर मची ऐसी तबाही कि रो पड़ा पूरा महाराष्ट्र
दिन में लू के थपेड़े, 45 डिग्री वाला टॉर्चर? रात में भी न मिलेगा चैन, IMD ने चेताया
weather update
दिन में लू के थपेड़े, 45 डिग्री वाला टॉर्चर? रात में भी न मिलेगा चैन, IMD ने चेताया
दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु
West Bengal
दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु
'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर DMK चीफ स्टालिन का तंज
Tamil Nadu politics
'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर DMK चीफ स्टालिन का तंज
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी
mastani
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी
अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज
crude oil
अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज
भारत का ये शहर है तरबूज कैपिटल, देशभर को यहीं से मिलता है मीठा-रसीला Watermelon
India popular dish
भारत का ये शहर है तरबूज कैपिटल, देशभर को यहीं से मिलता है मीठा-रसीला Watermelon
शांत दिखने वाले हाथियों का ऐसा रौद्र रूप! गुस्से का शिकार बनी महिला पर्यटक
elephant fight
शांत दिखने वाले हाथियों का ऐसा रौद्र रूप! गुस्से का शिकार बनी महिला पर्यटक
कश्मीर में घुसपैठ का अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट्स पर नजर; आंतकियों पर काल बनकर टूटी सेना
Jammu Kashmir
कश्मीर में घुसपैठ का अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट्स पर नजर; आंतकियों पर काल बनकर टूटी सेना
खुद को बताता था पीएम का करीबी और ठग लिए करोड़ों, 3 साल बाद SC ने दी जमानत; लेकिन...
Supreme Court News
खुद को बताता था पीएम का करीबी और ठग लिए करोड़ों, 3 साल बाद SC ने दी जमानत; लेकिन...