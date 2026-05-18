पैसे-पैसे को मोहताज पाकिस्तान रेलवे! पेंशन नहीं, फंड नहीं...खजाना खाली; 2136 करोड़ बकाया

Pakistan Railways : पाकिस्तान रेलवे इस समय भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेलवे पर अपने मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों की देनदारियों का 2136 करोड़ पाकिस्तानी रुपये बकाया है. इसका भुगतान अब तक नहीं हो सका है. भारतीय करेंसी में ये रकम करीब 735 करोड़ रुपये बैठती है.

कर्मचारियों को बकाया पैसा नहीं मिला

समा टीवी (SAMAA TV) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बकाया भुगतान को लेकर पाकिस्तान के रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. रेलवे मंत्रालय ने भुगतान में देरी के लिए वित्त मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है और इस मामले से जुड़े दस्तावेज पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को सौंप दिए गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2023 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को अब तक उनका बकाया पैसा नहीं मिला है.

कहां कितना पैसा अटका?

आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक, कुल लंबित राशि का बड़ा हिस्सा रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है.

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1000 करोड़ पाकिस्तानी रुपये रिटायर कर्मचारियों द्वारा दायर 5,578 ग्रेच्युटी दावों में फंसे हैं

प्रधानमंत्री सहायता पैकेज के तहत 4,135 मामलों में 752 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है

118 करोड़ रुपये मैरिज ग्रांट (विवाह अनुदान) के रूप में बकाया हैं

152 करोड़ रुपये बेनेवोलेंट फंड (परोपकारी कोष) के तहत अभी तक जारी नहीं किए गए हैं

दिसंबर 2025 से लंबित पड़ी फाइल

पाकिस्तान के रेल मंत्रालय का कहना है कि कई बार अनुरोध भेजे जाने के बावजूद वित्त मंत्रालय ने अतिरिक्त फंड जारी नहीं किया. रेलवे ने 819 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ग्रांट की मांग वाली एक समरी दिसंबर 2025 में भेजी थी. ये अब तक वित्त मंत्रालय में लंबित पड़ी है. पिछले पांच महीनों के दौरान आर्थिक समन्वय समिति (ECC) ने भी इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया. रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि पाकिस्तान रेलवे ने पिछले वित्तीय वर्ष में 9300 करोड़ रुपये का रेवेन्यू अर्जित किया था, जबकि उसे सरकारी अनुदान के तौर पर 6400 करोड़ रुपये मिले थे. इसके बावजूद कर्मचारियों की देनदारियों का भुगतान नहीं हो पाया.

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बढ़ता दबाव

एक अन्य आर्थिक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर पाकिस्तान केवल आर्थिक स्थिरता पर ध्यान देता रहा और बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं किया गया, तो देश बार-बार आर्थिक संकट और मंदी के जाल में फंस सकता है. ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद स्वीकार किया है कि अमेरिका-ईरान तनाव के कारण बढ़ती ऊर्जा कीमतों, जियो- पॉलिटिकल अनिश्चितता और सप्लाई चेन में बाधाओं का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है.