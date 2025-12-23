Advertisement
क्या आज बिक जाएगी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी PIA? इन 3 कंपनियों ने लगाई बोली

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने पिछले साल PIA को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सिर्फ एक बोली मिली. ये लगभग $300 मिलियन की न्यूनतम कीमत से बहुत कम थी. हालांकि, इस बार ज्यादा खरीदारों ने दिलचस्पी दिखाई है. 

Dec 23, 2025
Pakistan International Airlines : पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से आर्थिक संकट से गुजर रहा है. IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन.....के बाद ये नौबत आ गयी है कि सरकारी एयरलाइन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ( Pakistan International Airlines ) को ऑपरेट करने के लिए पैसा नहीं बचा है. PIA घाटे में चल रही है. मंगलवार को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) की बिक्री के लिए तीन बोलियां मिलीं. ये जानकारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सामने आयी है. रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को बिजनेसमैन मुहम्मद अली तबबा और आरिफ हबीब के नेतृत्व वाले दो लोकल बिजनेस ग्रुप और लोकल एयरलाइन एयरब्लू से कैरियर में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए बोलियां मिलीं. 

PIA के लिए बोली मजबूत क्यों है?

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने पिछले साल PIA को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सिर्फ एक बोली मिली. ये लगभग $300 मिलियन की न्यूनतम कीमत से बहुत कम थी. हालांकि, इस बार ज्यादा खरीदारों ने दिलचस्पी दिखाई है. निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने PIA का कर्ज कम किया, नए विमानों की खरीद पर बिक्री कर हटा दिया और कुछ टैक्स और कानूनी मुद्दों से सुरक्षा की पेशकश की है. सरकार ने ये भी वादा किया कि टैक्स छूट 15 साल तक बनी रहेगी. बिक्री से जुटाए गए पैसे का लगभग 92 प्रतिशत एयरलाइन में फिर से निवेश किया जाएगा.

ये भी पढ़ें : फल-ऊन,डेयरी सस्ते, 5 साल में डबल कारोबार, भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड से क्या बदलेगा

पाकिस्तान अपनी नेशनल एयरलाइन क्यों बेच रहा है?

पाकिस्तान PIA को बेच रहा है क्योंकि एयरलाइन कई सालों से घाटे में चल रही है और काफी हद तक सरकारी मदद पर ही टिकी हुई है. PIA खराब मैनेजमेंट, सिर्फ 18 विमानों के पुराने बेड़े, भारी नुकसान और राजनीतिक दखलअंदाजी के कारण संघर्ष कर रही है. एयरलाइन में अपने बेड़े के साइज के हिसाब से कर्मचारियों की संख्या भी बहुत अधिक है. ये बिक्री घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन की एक बड़ी योजना का हिस्सा है. 1990 के दशक से PIA के प्राइवेटाइजेशन के पिछले प्रयास कर्मचारी यूनियनों के विरोध और राजनीतिक पार्टियों के विरोध के कारण विफल रहे हैं.

ये भी पढ़ें : अंबानी और कतर म्यूजियम्स ने मिलाया हाथ, भारत पहुंचेगी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन

बिक्री से PIA के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, एयरलाइन को बेचने से इसके पुनर्गठन में मदद मिलेगी, क्योंकि PIA को ऑपरेशन जारी रखने के लिए तुरंत नए फंड की जरूरत है. अगले दो सालों में, एयरलाइन को लगभग ₹80 बिलियन की नकदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है. उम्मीद है कि बिक्री से PIA में नई पूंजी आएगी और पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर को मजबूत करने में मदद मिलेगी. एक नया मालिक विमानों, सेवाओं और ऑपरेशनल सुधारों में निवेश कर पाएगा. खरीदार के पास बाद में अधिक कीमत पर बाकी शेयर खरीदने का विकल्प भी होगा. इस डील में एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में PIA की प्रॉपर्टी शामिल हैं.

