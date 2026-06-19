प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईंधन कीमतों में कटौती को अमेरिका-ईरान संकट के दौरान पाकिस्तान की मध्यस्थता से भी जोड़ा. उन्होंने कहा कि इसी कूटनीतिक प्रयास का परिणाम इस सप्ताह वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 'इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' पर हस्ताक्षर के रूप में सामने आया. शरीफ ने देश की अर्थव्यवस्था को संकट के दौर से निकालने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों की भी सराहना की. उन्होंने वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब, योजना मंत्री अहसान इकबाल, पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक समेत अन्य आर्थिक प्रबंधकों की तारीफ करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रही और चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया गया.