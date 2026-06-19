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US-ईरान शांति समझौते के बाद पाकिस्तान में आयी खुशखबरी; पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता, पेट्रोल 74 रुपये और डीजल 67 रुपये प्रति लीटर घटा

सरकार के फैसले के तहत पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 67 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है. इसके बाद पेट्रोल की कीमत 373 रुपये से घटकर 299 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 378 रुपये से घटकर 311 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 19, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:11 PM IST
US-ईरान शांति समझौते के बाद पाकिस्तान में आयी खुशखबरी; पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता, पेट्रोल 74 रुपये और डीजल 67 रुपये प्रति लीटर घटा
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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