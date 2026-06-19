US-Iran Peace Deal : अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद वैश्विक तेल बाजार में कीमतों में आई गिरावट का फायदा पाकिस्तान सरकार ने आम जनता को दिया है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है.
सरकार के फैसले के तहत पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 67 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है. इसके बाद पेट्रोल की कीमत 373 रुपये से घटकर 299 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 378 रुपये से घटकर 311 रुपये प्रति लीटर हो गई है.
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि क्षेत्रीय आर्थिक परिस्थितियों में सुधार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है/ उन्होंने कहा कि संकट के दौरान सरकार ने विकास बजट में बचत और खर्चों में कटौती कर 129 अरब पाकिस्तानी रुपये की राशि का उपयोग किया, ताकि बढ़ती ईंधन कीमतों का बोझ जनता पर कम पड़े.
शरीफ ने दावा किया कि सरकार की बेहतर योजना के कारण देश में न तो ईंधन संकट पैदा हुआ और न ही पेट्रोल-डीजल की कमी देखने को मिली. उन्होंने कहा कि अमेरिका-ईरान विवाद के समाधान और तेल कीमतों में नरमी से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को राहत मिली है. इसका सीधा फायदा अब आम लोगों को दिया जा रहा है.
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईंधन कीमतों में कटौती को अमेरिका-ईरान संकट के दौरान पाकिस्तान की मध्यस्थता से भी जोड़ा. उन्होंने कहा कि इसी कूटनीतिक प्रयास का परिणाम इस सप्ताह वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 'इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' पर हस्ताक्षर के रूप में सामने आया. शरीफ ने देश की अर्थव्यवस्था को संकट के दौर से निकालने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों की भी सराहना की. उन्होंने वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब, योजना मंत्री अहसान इकबाल, पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक समेत अन्य आर्थिक प्रबंधकों की तारीफ करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रही और चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया गया.