सिर्फ 5 दिन का LPG, 7 दिन का तेल बचा; जंग के बीच बर्बाद हो रहा भारत का पड़ोसी, मदद के लिए रूस ने बढ़ाया हाथ

Oil Crisis: मिडिल ईस्ट जंग की आग में सिर्फ ईरान, इजरायल, अमेरिका या खाड़ी देशों को अपनी चपेट में नहीं लिया है, बल्कि युद्ध की आग एशियाई देशों तक पहुंच गए हैं. भारत के पड़ोसी देशों में तेल की टंकिया सूख रही हैं, गैस के सिलेंडर खाली हो रहे हैं. इस देश ने तेल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी भी कर दी, पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम कर दिया, स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रहीं.हालात यह है कि इस देश के पास हफ्तेभर का तेल और गैस रिजर्व नहीं बचा है. गैस का स्टॉक भी सिर्फ 5 दिनों का बचा है. तेल और गैस संकट के बीच इस देश में अब ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है. ये हालात है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की.

पाकिस्तान के पास बचा है सिर्फ इतने दिनों का तेल

पाकिस्तान के पास बड़ा ऑयल रिजर्व नहीं है. जंग के बीच वो बहुत दिनों तक खुद को संभाल नहीं पाया है और अब उसकी मुश्किल बढ़ने लगी है. तेल और गैस संकट के बीच वहां हाहाकार मच रहा है. पाकिस्तान के पास पेट्रोलियम का भंडार सीमित है. मिडिल ईस्ट युद्ध इतना लंबा चल रहा है कि अब उसके पास बहुत दिनों का तेल और गैस नहीं बचा है. पाकिस्तान के पेट्रोलियम सचिव के मुताबिक,पाकिस्तान का तेल और गैस का रिजर्व भंडार अब खत्म हो रहा है. उसके पास अब सिर्फ 7 दिनों के कच्चे तेल, 17 दिनों के लिए डीजल, 20 से 22 दिनों के लिए पेट्रोल, 10 दिनों के लिए जेट फ्यूल का स्टॉक और सिर्फ 5 दिनों का LPG रिजर्व बचा है. अगर पाकिस्तान को किसी देश से तेल और गैस की आपूर्ति नहीं की गई तो उसकी मुश्किल बढ़ जाएगी. पाकिस्तान में भयंकर हालात पैदा हो जाएंगे. पढ़ें- ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद ईरान का बड़ा ऐलान, सबके लिए खोला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, लेकिन...

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क्यों ब्लैकआउट संकट से जूझ रहा पाकिस्तान ?

पाकिस्तान की हालात बिगड़ती जा रही है. उसके पास हफ्तेभर का भी तेल और गैस का भंडार नहीं बचा है.अगर पाकिस्तान को मदद नहीं मिली तो वो बर्बाद हो जाएगा. पाकिस्तान तेल और गैस के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर करता है. वो अपनी जरूरत का 70 फीसदी तेल और गैस मिडिल ईस्ट से मंगवाता है, इसलिए उसकी समस्या और गहरा गई है. मिडिल ईस्ट जो युद्द की चपेट में है, वहां से तेल और गैस का निर्यात प्रभावित है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तक तेल और गैस वाले टैंकर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का यह हाल हो रहा है. पढ़ें- Gold ₹13000 सस्ता,चांदी ₹30000 गिरी...युद्ध में चमकने वाला सोना ईरान जंग के बीच क्यों खो रहा है चमक? 1983 के बाद सबसे कमजोर

पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आया रूस

भारी ऊर्जा संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अब भारत के दोस्त की याद आई है. उसके रूस से तेल की गुहार लगाई है. रूस ने भी पाकिस्तान को सस्ते दामों पर कच्चा तेल देने का प्रस्ताव रखा है.पाकिस्तान में रूस के राजदूत अल्बर्ट खोरेव ने कहा है कि अगर इस्लामाबाद औपचारिक रूप से संपर्क करता है तो मॉस्को रियायती दर पर उसे तेल सप्लाई करने को तैयार है. रूस के अलावा पाकिस्तान ईरान से भी गुहार लगा रहा है कि वो पाकिस्तानी तेल और गैस के कार्गों को होर्मुज पार करने की इजाजत दें.

श्रीलंका में भारी तेल संकट, बढ़ाए गए दाम

तेल संकट के बीच पाकिस्तान ने तेल के दाम में 55 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी कर दी. अब भारत के एक और पड़ोसी श्रीलंका ने भी तेल की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया है. श्रीलंका ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर लगभग 398 रुपये (श्रीलंकाई) प्रति लीटर कर दी गई है. ये कीमत पहले 317 रुपये (श्रीलंकाई) थी. वहीं, डीजल की कीमत भी बढ़ाकर 382 रुपये (श्रीलंकाई) प्रति लीटर कर दी गई है.